Tuyển Giáo viên CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CALI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 408 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh, Tân Phú, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Giáo viên

- Giảng dạy theo chương trình dạy của nhà trường

- Đảm bảo chất lượng giảng dạy và hiệu quả

- Thực hiện công tác chủ nhiệm

- Yêu nghề và có tâm huyết với nghề

- Yêu trẻ, am hiểu tâm lý theo lứa tuổi.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành sư phạm mầm non,

- Năng động, có trách nhiệm,

- Tối thiểu có 06 tháng kinh nghiệm.

Thời gian làm việc: 6h45 – 17h00 Từ thứ 2 đến thứ 6

Hai ngày thứ 7 hàng tháng theo quy định trong các hoạt động phát triển, đào tạo của Công ty – Nhà trường (có thông báo thời gian cụ thể hàng tháng).

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CALI Thì Được Hưởng Những Gì

- Hệ thống bậc lương cạnh tranh với thị trường, trả lương theo năng lực, đảm bảo thu nhập tốt cho nhân viên (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn).

- Thưởng Lễ, Tết, tháng 13,…

- Chính sách thưởng dựa trên kết quả thực hiện công việc (tháng, quý, năm)

- Trợ cấp ăn sáng, ăn trưa tại nơi làm việc

- Đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên các chương trình và phương pháp giáo dục tiên tiến

- Bảo hiểm đầy đủ theo Luật Lao Động

- Môi trường làm việc thân thiện, năng động và sáng tạo với nhiều hoạt động văn hóa riêng biệt

- Du lịch trong và ngoài nước cho nhân viên giỏi, nỗ lực và cống hiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CALI

