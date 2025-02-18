Tuyển Hành chính nhân sự Công ty TNHH BlueOC Tech làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hành chính nhân sự Tại Công ty TNHH BlueOC Tech
- Hà Nội: Tòa Technopark, Vinhomes Oceanpark, Đa Tốn, Gia Lâm, Huyện Gia Lâm
Mô Tả Công Việc Hành chính nhân sự Với Mức Lương Thỏa thuận
Đón tiếp, hướng dẫn khách hàng/đối tác/ứng viên và nhân viên tới làm việc tại Công ty
Tiếp nhận, xử lý thư từ, công văn, bưu kiện
Giám sát và thống kê sử dụng, đặt văn phòng phẩm, đồ ăn khu pantry hàng tuần, hàng tháng
Theo dõi và quản lý danh sách trang thiết bị, tài sản của Công ty
In ấn, scan, photo tài liệu
Trình ký, luân chuyển tài liệu, hồ sơ, chứng từ,.... của các bộ phận/phòng ban trong Công ty theo quy định của Công ty
Làm vé xe, mã QR ra vào tòa nhà cho khách hàng, nhân viên làm tại Công ty
Chuẩn bị đồ Happy Hour hàng tuần cho nhân viên
Vận hành quầy đồ uống Milano tại pantry công ty.
Hỗ trợ các các công tác tổ chức sự kiện, đào tạo, tuyển dụng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên.
Thành thạo kỹ năng văn phòng: Word, excel,..
Trung thực, chăm chỉ, ý thức tốt và có trách nhiệm với công việc.
Vui vẻ, hòa đồng và có tinh thần học hỏi
Kỹ năng giao tiếp và xử lý công việc linh hoạt.
Tiếng anh giao tiếp khá
Tại Công ty TNHH BlueOC Tech Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc môi trường trẻ, thân thiện, năng động.
Được đào tạo về các nghiệp vụ khác trong nhân sự như tuyển dụng, đào tạo và các công việc khác của phòng Hành chính nhân sự
Làm việc từ 8h30 - 17h30 từ thứ 2 đến thứ 6
Học việc 2-3 tháng, sau khi lên chính thức, hưởng đầy đủ các chế độ: Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo luật định, thưởng cuối năm, du lịch hè, khám sức khỏe, teambuilding,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH BlueOC Tech
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI