Tuyển Hành chính nhân sự CÔNG TY CỔ PHẦN BA HUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 18 Triệu

-Lập kế hoạch tuyển dụng cho nhân sự toàn công ty và đào tạo nhân viên mới

-Hoạch định nguồn nhân lực nhằm phục vụ tốt cho sản xuất kinh doanh và chiến lược của công ty.

-Xây dựng quy chế lương thưởng, các biện pháp khuyến khích – kích thích người lao động làm việc, thực hiện các chế độ phúc lợi cho người lao động.

-Tổ chức và thực hiện công tác hành chánh theo chức năng nhiệm vụ và theo yêu cầu của Ban Giám đốc.

-Xây dựng các quy định, lập kế hoạch liên quan đến việc sử dụng tài sản, trang thiết bị của công ty.

-Xây dựng kế hoạch và tổ chức, giám sát việc thực hiện về an tinh trật tư, an toàn lao động, vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ.

-Nghiên cứu, soạn thảo và trình duyệt các qui định áp dụng trong Công ty, xây dựng cơ cấu tổ chức của công ty - các bộ phận và tổ chức thực hiện. Đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy điều hành của Công ty.

-Xây dựng hệ thống các qui chế, qui trình, qui định cho Công ty và giám sát việc chấp hành các nội qui đó.

-Tham mưu cho BGĐ về công tác hành chánh của công ty và xây dựng các phương án về lương bổng, khen thưởng các chế độ phúc lợi cho người lao động.

-Hỗ trợ các bộ phận liên quan về công tác hành chánh.

-Các công việc theo sự phân công của cấp trên.