Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company

Kế toán công nợ

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Lô III Số 23B Đường 19/5A KCN Tân Bình,Tây Thạnh, Tân Phú, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Theo dõi chi tiết, đối chiếu công nợ của từng khách hàng khách hàng và đốc thúc thanh toán từ bộ phận kinh doanh và hậu cần.
Hạch toán các nghiệp vụ thu tiền giảm nợ liên quan trên phần mềm kế toán.
Lên kế hoạch phải thu của khách hàng theo thỏa thuận của hợp đồng.
Nhận quản lý và báo cáo số lượng sử dụng hoá đơn VAT theo số quyển và số hoá đơn hàng tháng.
Xuất và cập nhật hoá đơn VAT theo các đơn hàng hàng ngày đầy đủ, kịp thời và chính xác.
Công việc cụ thể chia sẻ khi tham gia phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng Ké Toán, trở lên chuyên ngành kế toán.
Có kinh nghiệm làm kế toán công nợ cho các công ty FMCG là một lợi thế.
Thành thạo tin học văn phòng, nghiệp vụ kế toán.
Cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc
Chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 02 tháng
Thời gian làm việc: Giờ hành chính
Cơ hội huấn luyện: Đào tạo nghiệp vụ kế toán nâng cao.
Đồng nghiệp: Thân thiện. Hòa Đồng. Giúp đỡ nhau trong mọi tình huống
Ngày nghỉ: Nghỉ 1.5 ngày/tuần
Xét tăng lương mỗi năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Số 20 Bùi Thị Xuân- Hai Bà Trưng- Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ke-toan-cong-no-thu-nhap-8-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ho-chi-minh-job320920
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Tuyển Kế toán công nợ Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM
Tuyển Kế toán công nợ VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM
Hạn nộp: 28/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Hallim Precision Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 50 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI - CHI NHÁNH NAM SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 23 - 43 Triệu
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN VIỆT NAM THƯƠNG TÍN Pro Company
Hạn nộp: 25/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Long An Còn 27 ngày để ứng tuyển 23 - 43 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Tuyển Giám đốc sản xuất CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG SÀI GÒN XUÂN HOÀ
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XCONS SÀI GÒN
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Cần Thơ Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Raksul Vietnam Co.ltd
Tuyển Software Engineer Raksul Vietnam Co.ltd làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Raksul Vietnam Co.ltd
Hạn nộp: 04/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 6 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TOÀN PHÁT
Hạn nộp: 24/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 26 ngày để ứng tuyển 25 - 35 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ AB
Hạn nộp: 17/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 19 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Tuyển Giám đốc kinh doanh Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 50 - 70 Triệu
Công Ty Cổ Phần Bất Động Sản Hecoland
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 24 ngày để ứng tuyển 50 - 70 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH kỹ thuật và xây dựng Dynamic
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Tuyển Sales Manager CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CONNECT EXPOSITION ASIA
Hạn nộp: 23/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 26/10/2025
Phú Thọ Nghệ An Vĩnh Phúc Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALOTST
Tuyển Nhân viên R&D CÔNG TY TNHH ALOTST làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH ALOTST
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH MOLA INTERACTIVE
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 33 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT Pro Company
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH làm việc tại Hà Tĩnh thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC ESA HÀ TĨNH
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Tĩnh Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Tuyển Nhân viên kho Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty TNHH TMĐT Deli Việt Nam
Hạn nộp: 30/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần VInpearl
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty Cổ phần VInpearl làm việc tại Nghệ An thu nhập 8 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần VInpearl
Hạn nộp: 30/09/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Tuyển Nhân viên vận hành CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ATHENA HOLDING
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Tuyển Giáo viên Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu
Công Ty Cổ Phần Giáo Dục Liên Việt
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 33 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 17 Triệu
Công Ty Tnhh Zoomlion Việt Nam
Hạn nộp: 23/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Tuyển Kế toán công nợ Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần tập đoàn Golden Gate
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH B.c.e Việt Nam
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM
Tuyển Kế toán công nợ VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
VPĐD Allingham Holdings Limited Tại TP.HCM
Hạn nộp: 28/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Hallim Precision Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu
Công Ty TNHH Hallim Precision Vina
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Bất Động Sản SmartLand
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BĐS NEWSTARLAND
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Lotte Property & Development Việt Nam
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH VẬT TƯ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HAT - MED VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY TNHH DKSH VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH RM Healthcare làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH RM Healthcare
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bách Niên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bách Niên
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH SOL ENTERTAINMENT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH SOL ENTERTAINMENT
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Mayora Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Mayora Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH RM Healthcare làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH RM Healthcare
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu Tập đoàn Tân Á Đại Thành
10 - 11 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH SUNRISE INS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH SUNRISE INS
14 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ PHAN TRÍ EXPRESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN QUỐC TẾ PHAN TRÍ EXPRESS
9 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DAT
12 - 13 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TẬP ĐOÀN ĐẠI VIỆT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH PROTEINA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 21 Triệu CÔNG TY TNHH PROTEINA VIỆT NAM
15 - 21 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán công nợ AHAMOVE - Người vận chuyển của bạn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận AHAMOVE - Người vận chuyển của bạn
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN DANNYGREEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN DANNYGREEN
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ Môi Trường Nhất Tinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty CP Giải Pháp Công Nghệ Môi Trường Nhất Tinh
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH STARSHINE MARRKETING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu CÔNG TY TNHH STARSHINE MARRKETING
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 16 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SO HA CO MIỀN NAM
14 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công ty Cổ phần AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu Công ty Cổ phần AR
9 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MEDICARE
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SG LINK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU SG LINK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH ZWILLING J.A. HENCKELS (VIỆT NAM) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ZWILLING J.A. HENCKELS (VIỆT NAM)
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bách Niên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Bách Niên
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ Thang Long Real làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 22 Triệu Thang Long Real
17 - 22 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Vật Tư NTK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Vật Tư NTK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY CỔ PHẦN SECOIN TÂY SÀI GÒN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 13 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SECOIN TÂY SÀI GÒN
9 - 13 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH TRƯỜNG SA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH TRƯỜNG SA
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kế toán công nợ Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần dược phẩm CPC1 Hà Nội Pro Company
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH NHỰA LONG THÀNH Pro Company
7 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH HAFY CARE PHARMA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH HAFY CARE PHARMA
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kế toán công nợ Công ty TNHH Xây Lắp Bùi Thưởng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu Công ty TNHH Xây Lắp Bùi Thưởng
10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm