Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô III Số 23B Đường 19/5A KCN Tân Bình,Tây Thạnh, Tân Phú, Tân Phú, Huyện Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Theo dõi chi tiết, đối chiếu công nợ của từng khách hàng khách hàng và đốc thúc thanh toán từ bộ phận kinh doanh và hậu cần.

Hạch toán các nghiệp vụ thu tiền giảm nợ liên quan trên phần mềm kế toán.

Lên kế hoạch phải thu của khách hàng theo thỏa thuận của hợp đồng.

Nhận quản lý và báo cáo số lượng sử dụng hoá đơn VAT theo số quyển và số hoá đơn hàng tháng.

Xuất và cập nhật hoá đơn VAT theo các đơn hàng hàng ngày đầy đủ, kịp thời và chính xác.

Công việc cụ thể chia sẻ khi tham gia phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng Ké Toán, trở lên chuyên ngành kế toán.

Có kinh nghiệm làm kế toán công nợ cho các công ty FMCG là một lợi thế.

Thành thạo tin học văn phòng, nghiệp vụ kế toán.

Cẩn thận, chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc

Chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: 02 tháng

Thời gian làm việc: Giờ hành chính

Cơ hội huấn luyện: Đào tạo nghiệp vụ kế toán nâng cao.

Đồng nghiệp: Thân thiện. Hòa Đồng. Giúp đỡ nhau trong mọi tình huống

Ngày nghỉ: Nghỉ 1.5 ngày/tuần

Xét tăng lương mỗi năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI MESA Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin