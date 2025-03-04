Tuyển Kế toán công nợ Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Thanh Sinh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

1. Kế toán công nợ phải trả .

1. Kế toán công nợ phải trả

- Tiếp nhận, kiểm tra hợp đồng, bao gồm thông tin nhà cung cấp, hình thức, thời hạn thanh toán, các điều khoản thanh toán, các chính sách ưu đãi,...

- Báo Kế toán thuế tạo mã NCC, mã NVL, HH, CCDC nếu là đối tượng mới.

- Căn cứ vào số liệu hạch toán của kế toán khu vực, dntt của kế toán khu vực và các bộ phận khác trong công ty, , kế toán công nợ cần kiểm tra tính chính xác của các giao dịch lấy hàng…, tiến hành thanh toán tiền cho người bán, ghi nhận các diễn biến phát sinh tăng giảm của công nợ phải trả;

- Tiến hành hạch toán các khoản giảm trừ công nợ mà cty được hưởng căn cứ vào hợp đồng và các chính sách kinh doanh của bên bán

- Thực hiện đối chiếu công nợ với các nhà cung cấp, chốt số liệu công nợ thông qua biên bản đối chiếu công nợ, thực hiện định kỳ theo yêu cầu của cấp trên

- Lập báo cáo tổng hợp công nợ phải trả theo yêu cầu của quản lý

- Lập kế hoạch thanh toán các khoản công nợ với nhà cung cấp khi đến hạn.

- Kiểm tra, Tổng hợp dntt để Lập Ủy nhiệm chi cho các chứng từ chi chuyển khoản khi có sự phê duyệt của Kế toán trưởng và Giám đốc;

- Hạch toán tất cả các khoản chi phí bằng chuyển khoản qua ngân hàng lên phần mềm kế toán

-Tạo lệnh chi lương theo file cho các khoản chị Tạm ứng lương và chi lương cuối tháng, các khoản thưởng lễ, tết,…. phòng HR chuyển lên và đối chiếu chứng từ hợp lệ;

- Sắp xếp, lưu trữ các chứng từ gốc về Ủy nhiệm chi chuyển khoản tại công ty theo quy định;

- Hàng tháng in sổ phụ và nhận sổ phụ từ các ngân hàng sắp xếp và lưu trữ ;

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

2. Kế toán phải thu

- Tiếp nhận và kiểm tra nội dung hợp đồng bán hàng, bao gồm các thông tin về khách hàng, điều khoản, hình thức thanh toán,...

- Báo Kế toán thuế tạo mã khách hàng nếu là đối tượng mới.

- Kiểm tra phiếu xuất hàng bán nhượng quyền về đơn giá và số lượng để đối chiếu với kế toán khu vực kiểm tra thu tiền NQ hàng tuần.

- Theo dõi, giám sát và ghi nhận những diễn biến phát sinh tăng giảm công nợ phải thu theo ngày, tuần, tháng, quý và năm;

- Hạch toán các khoản giảm trừ công nợ mà khách hàng được hưởng thông qua hợp đồng, các chính sách kinh doanh của Cty;

- Thực hiện đối chiếu công nợ với mỗi khách hàng, sau đó chốt số liệu công nợ thông qua thông báo công nợ (hiện nay kế toán phải thu làm mai mốt chuyển về kế toán khu vực làm và kiểm tra đối chiếu lại với kế toán khu vực và khách hàng)

- Lập báo cáo tổng hợp số công nợ phải thu theo yêu cầu của cấp trên;

- Xây dựng kế hoạch thu hồi công nợ khi đến hạn, tham mưu, đề xuất với kế toán trưởng và BOD về những biện pháp giải quyết những công nợ khó đòi;

- Phối hợp với BD để thu hồi công nợ khó đòi.

- Theo dõi các khoản tạm ứng và kiểm tra quyết toán tạm ứng của nhân viên

- Sắp xếp, lưu trữ các hợp đồng nhượng quyền;

- Hạch toán tất cả mục tiền vào tài khoản ngân hàng, tiền thu của khách hàng vào phần mềm kế toán.