Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH YÊU THỰC PHẨM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 11 đường 4A, KDC Đại Phúc, Bình Hưng, Bình Chánh, tp Hồ Chí Minh, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ xuất hoá đơn GTGT

Hỗ trợ kiểm soát tài khoản khách hàng trên Misa

Quản lý và hoàn tất các đơn hàng số tiền mặt, tiền gửi ngân hàng

Kiểm tra đối chiếu, hỗ trợ tính các khoản hỗ trợ chiết khấu,.. và gửi thông tin đối chiếu công nợ với khách hàng

Theo dõi chi tiết công nợ của từng khách hàng và lên kế hoạch xử lý

Hỗ trợ bộ phận kinh doanh xử lý những vấn đề liên quan đến đơn hàng và hợp đồng

Báo cáo với kế toán trưởng về tình hình công nợ phải thu, phải trả, để lên kế hoạch trả nợ hoặc thu tiền của khách hàng

Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu/phải trả hàng tháng

Thực hiện 1 số công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kế toán công nợ

Chấp nhận sinh viên mới ra trường

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng ngành tài chính kế toán, quản trị và các ngành có liên quan

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học, kế toán (ưu tiên biết sử dụng Misa, Microsoft Office,...)

Có sự tự tin, nhiệt tình, năng động, độc lập, tư duy nhạy bén và cẩn thận trong công việc

Có khả năng quản lý, sắp sếp, xử lý công việc

Tại CÔNG TY TNHH YÊU THỰC PHẨM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7.000.000 - 9.000.000 (Tuỳ theo năng lực)

Đối với các bạn sinh viên vừa mới ra trường: 6.000.000 - 7.000.000

Được đào tạo phát triển kỹ năng, kiến thức liên quan công việc đảm nhiệm

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và vui vẻ

Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo quy định Nhà Nước

Được tham gia các team building, tiệc liên hoan,…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YÊU THỰC PHẨM

