Tuyển Kế toán công nợ CÔNG TY TNHH YÊU THỰC PHẨM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại CÔNG TY TNHH YÊU THỰC PHẨM
- Hồ Chí Minh: Số 11 đường 4A, KDC Đại Phúc, Bình Hưng, Bình Chánh, tp Hồ Chí Minh, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh
Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ xuất hoá đơn GTGT
Hỗ trợ kiểm soát tài khoản khách hàng trên Misa
Quản lý và hoàn tất các đơn hàng số tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
Kiểm tra đối chiếu, hỗ trợ tính các khoản hỗ trợ chiết khấu,.. và gửi thông tin đối chiếu công nợ với khách hàng
Theo dõi chi tiết công nợ của từng khách hàng và lên kế hoạch xử lý
Hỗ trợ bộ phận kinh doanh xử lý những vấn đề liên quan đến đơn hàng và hợp đồng
Báo cáo với kế toán trưởng về tình hình công nợ phải thu, phải trả, để lên kế hoạch trả nợ hoặc thu tiền của khách hàng
Báo cáo tổng hợp công nợ phải thu/phải trả hàng tháng
Thực hiện 1 số công việc khác theo yêu cầu của ban giám đốc
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Chấp nhận sinh viên mới ra trường
Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng ngành tài chính kế toán, quản trị và các ngành có liên quan
Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học, kế toán (ưu tiên biết sử dụng Misa, Microsoft Office,...)
Có sự tự tin, nhiệt tình, năng động, độc lập, tư duy nhạy bén và cẩn thận trong công việc
Có khả năng quản lý, sắp sếp, xử lý công việc
Tại CÔNG TY TNHH YÊU THỰC PHẨM Thì Được Hưởng Những Gì
Đối với các bạn sinh viên vừa mới ra trường: 6.000.000 - 7.000.000
Được đào tạo phát triển kỹ năng, kiến thức liên quan công việc đảm nhiệm
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động và vui vẻ
Được hưởng các chế độ BHXH, BHYT theo quy định Nhà Nước
Được tham gia các team building, tiệc liên hoan,…
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YÊU THỰC PHẨM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
