Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Danco Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1287 Nguyễn Cửu Phú, Tân Kiên, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Chấp hành nghiêm các nội quy, quy định của Công ty.

Cập nhật mẫu mã, chính sách và giá bán của Nhà sản xuất báo cáo Phụ trách kinh doanh và lãnh đạo Công ty.

Chịu trách nhiệm chính về việc theo dõi , rà soát, nhắc nhở thu hồi công nợ C2

Nắm rõ từng mẫu mã hàng tồn trong kho, kế hoạch sản xuất của nhà máy, giá bán và chính sách của Công ty để trả lời khách hàng.

Nhập, kiểm soát giá kênh C1, C2, hệ thống Danco Sài Gòn

Nắm được công nợ phải thu của từng khách hàng, kết hợp với nhân viên thị trường đôn đốc công nợ khách hàng.

Theo dõi đơn hàng đề nghị duyệt giá , trần giá

Lập báo cáo nợ phải thu cuối ngày, cuối tháng và khi có yêu cầu từ cấp trên.

Nhận phiếu xuất bán trả về từ tài xế , kiểm tra số phiếu xuất trả về có bằng số phiếu xuất ra.

Theo dõi và ghi nhận thông tin phản hồi các cửa hàng phản ánh, sau đó báo lại cho cán bộ thị trường để kiểm tra xác định nguyên nhân và có biện pháp xử lý kịp thời - những thông tin thị trường do khách hàng phản hồi phải được chuyển đến lãnh đạo Công ty ngay trong ngày hoặc chậm nhất là ngày hôm sau.

Lập các Báo cáo công nợ theo yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học

Chịu được áp lực công việc, nhanh nhẹn, Thật thà, cẩn thận....

Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng : Word, Excel.

Có kỹ năng phân tích và tổng hợp lưu trữ các loại tài liệu.

Tại Công Ty Cổ Phần Danco Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: 8-12tr tùy năng lực.

• Tham gia BHXH đầy đủ, lương tháng 13+14

• Thời gian làm việc Từ 7h30 đến 16h30 (Thứ 2 đến Thứ 7)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Danco Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin