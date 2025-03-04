Tuyển Kế toán công nợ Công Ty Cổ Phần Danco Sài Gòn làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty Cổ Phần Danco Sài Gòn
Ngày đăng tuyển: 04/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Kế toán công nợ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán công nợ Tại Công Ty Cổ Phần Danco Sài Gòn

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 1287 Nguyễn Cửu Phú, Tân Kiên, Bình Chánh, Hồ Chí Minh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán công nợ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Chấp hành nghiêm các nội quy, quy định của Công ty.
Cập nhật mẫu mã, chính sách và giá bán của Nhà sản xuất báo cáo Phụ trách kinh doanh và lãnh đạo Công ty.
Chịu trách nhiệm chính về việc theo dõi , rà soát, nhắc nhở thu hồi công nợ C2
Nắm rõ từng mẫu mã hàng tồn trong kho, kế hoạch sản xuất của nhà máy, giá bán và chính sách của Công ty để trả lời khách hàng.
Nhập, kiểm soát giá kênh C1, C2, hệ thống Danco Sài Gòn
Nắm được công nợ phải thu của từng khách hàng, kết hợp với nhân viên thị trường đôn đốc công nợ khách hàng.
Theo dõi đơn hàng đề nghị duyệt giá , trần giá
Lập báo cáo nợ phải thu cuối ngày, cuối tháng và khi có yêu cầu từ cấp trên.
Nhận phiếu xuất bán trả về từ tài xế , kiểm tra số phiếu xuất trả về có bằng số phiếu xuất ra.
Theo dõi và ghi nhận thông tin phản hồi các cửa hàng phản ánh, sau đó báo lại cho cán bộ thị trường để kiểm tra xác định nguyên nhân và có biện pháp xử lý kịp thời - những thông tin thị trường do khách hàng phản hồi phải được chuyển đến lãnh đạo Công ty ngay trong ngày hoặc chậm nhất là ngày hôm sau.
Lập các Báo cáo công nợ theo yêu cầu.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học
Chịu được áp lực công việc, nhanh nhẹn, Thật thà, cẩn thận....
Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng : Word, Excel.
Có kỹ năng phân tích và tổng hợp lưu trữ các loại tài liệu.

Tại Công Ty Cổ Phần Danco Sài Gòn Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: 8-12tr tùy năng lực.
• Tham gia BHXH đầy đủ, lương tháng 13+14
• Thời gian làm việc Từ 7h30 đến 16h30 (Thứ 2 đến Thứ 7)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Danco Sài Gòn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 580 Lũy Bán Bích, Phường Hoà Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

