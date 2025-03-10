Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG TRANG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG TRANG
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Kế toán nội bộ

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG TRANG

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 120 Đường số 2, Cư xá Đài ra đa Phú Lâm, P.13, Q.6, TP.HCM, Quận 6

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Thực hiện hạch toán kế toán nội bộ, theo dõi thu chi, công nợ.
- Quản lý và kiểm soát chứng từ, hóa đơn, sổ sách kế toán theo quy định.
- Sử dụng phần mềm kế toán Misa - Amis để thực hiện nghiệp vụ kế toán.
- Phối hợp với các bộ phận để đảm bảo các giao dịch tài chính minh bạch, chính xác.
- Hỗ trợ làm báo cáo tài chính, báo cáo thuế theo yêu cầu.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: Sinh năm từ 1980 - 1994.
- Kinh nghiệm: Từ 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
- Ưu tiên: Ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại các công ty hoạt động trong lĩnh vực shop bán lẻ, sàn TMĐT.
- Thành thạo phần mềm kế toán Misa - Amis.
- Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm với công việc.
- Có khả năng nắm bắt công việc nhanh, mong muốn làm việc lâu dài, ổn định.
- Không vướng bận gia đình, có thể tập trung công việc.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG TRANG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương thử việc: 9 triệu/tháng. (Thử việc 1 tháng)
- Lương chính thức: 10 - 12 triệu/tháng tùy theo năng lực.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động (BHXH, BHYT, thưởng lễ, tết...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI PHƯƠNG TRANG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 120 Đường số 2, Cư xá Đài Ra đa, Phú Lâm, P.13, Q.6, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

