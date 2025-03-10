Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH H&L CONCEPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 58/22/17 Phan Chu Trinh,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Kiểm soát các loại hóa đơn, tiếp nhận và kiểm tra chứng từ kế toán

Hàng ngày nhận các loại hóa đơn, chứng từ xuất - nhập hàng hóa từ bộ phận kho, bộ phận mua hàng và nhập số liệu vào phần mềm hệ thống

Thực hiện ghi chép, tính toán chính xác các thông tin gồm: chi phí, hoạch tác thu nhập, thuế VAT, công nợ,... theo quy định của nhà hàng

Đối soát nhập mua hàng hóa, nguyên vật liệu,...

Cập nhật định mức món ăn theo dõi giá vốn hàng tháng

Thường xuyên theo dõi sự biến động giá cả hàng hóa của các nhà cung cấp

Quản lý định mức tồn kho

Theo dõi số lượng tài sản cố định, công cụ dụng cụ mua về và nhập vào phần mềm theo quy định

Theo dõi sự tăng -giảmsố lượng tài sản, công cụ dụng cụ hiện có của nhà hàng và cập nhật vào phần mềm

Quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ trong nhà hàng

Các công việc khác

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệpĐại học hoặc Caođẳng chuyên ngành Kế toán

Nắm vững nghiệp vụ kế toán thương mại, nhà hàng

Hiểu biết các quy định pháp luật về kế toán, thuế

Kinh nghiệm: Kinh nghiệm ít nhất 1-2 năm là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH H&L CONCEPT Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 02 tháng, lương 85% mức chính thức

Ký hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động

Các chế độ Bảo hiểm theo quy định nhà nước.

Các chính sách Sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau,... theo chính sách Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH H&L CONCEPT

