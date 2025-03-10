Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH H&L CONCEPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH H&L CONCEPT
- Hồ Chí Minh:
- 58/22/17 Phan Chu Trinh,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Kiểm soát các loại hóa đơn, tiếp nhận và kiểm tra chứng từ kế toán
Hàng ngày nhận các loại hóa đơn, chứng từ xuất - nhập hàng hóa từ bộ phận kho, bộ phận mua hàng và nhập số liệu vào phần mềm hệ thống
Thực hiện ghi chép, tính toán chính xác các thông tin gồm: chi phí, hoạch tác thu nhập, thuế VAT, công nợ,... theo quy định của nhà hàng
Đối soát nhập mua hàng hóa, nguyên vật liệu,...
Cập nhật định mức món ăn theo dõi giá vốn hàng tháng
Thường xuyên theo dõi sự biến động giá cả hàng hóa của các nhà cung cấp
Quản lý định mức tồn kho
Theo dõi số lượng tài sản cố định, công cụ dụng cụ mua về và nhập vào phần mềm theo quy định
Theo dõi sự tăng -giảmsố lượng tài sản, công cụ dụng cụ hiện có của nhà hàng và cập nhật vào phần mềm
Quản lý tài sản cố định, công cụ dụng cụ trong nhà hàng
Các công việc khác
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nắm vững nghiệp vụ kế toán thương mại, nhà hàng
Hiểu biết các quy định pháp luật về kế toán, thuế
Kinh nghiệm: Kinh nghiệm ít nhất 1-2 năm là 1 lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH H&L CONCEPT Thì Được Hưởng Những Gì
Ký hợp đồng thử việc, hợp đồng lao động
Các chế độ Bảo hiểm theo quy định nhà nước.
Các chính sách Sinh nhật, hiếu, hỉ, ốm đau,... theo chính sách Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH H&L CONCEPT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
