Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm An Phú Minh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 20, Đường B6, Phường 12,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Tiếp nhận đơn hàng, ra đơn và xuất hoá đơn sắp xếp giao hàng

- Hàng ngày phải cập nhật tồn kho đối chiếu với thủ kho tránh bị sai sót mất hàng

- Hạch toán ngân hàng, theo dõi công nợ phải thu khách hàng và nhắc khách hàng thanh toán đúng hạn.

- Định kỳ làm biên bản đối chiếu công nợ phải thu khách hàng

- Làm các công việc khác do cấp trên yêu cầu

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm An Phú Minh Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương : 8.000.000đ-10.000.000đ (xét theo trình độ chuyên môn và năng lực kinh nghiệm thực tế)

- Thử việc 2 tháng

- Thời gian làm việc: từ thứ 2- Sáng thứ 7, Chiều thứ 7, CN nghỉ

- Được hưởng chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của nhà nước.

- Được đi du lịch hàng năm

- Lương tháng 13, thưởng tết

- Môi trường làm việc thân thiện và chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm An Phú Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin