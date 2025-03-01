Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ICONS VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Mức lương 9 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà Parkview, 152 Điện Biên Phủ, Phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 11 Triệu

Tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ kiểm tra sự đầy đủ, tính chính xác và hợp lệ của bộ chứng từ thanh toán, xem thử nội dung thanh toán có đúng với quy chế tài chính không.

Trình Xét duyệt hồ sơ thanh toán/ mail trình ký lên Ban lãnh đạo.

Theo dõi tiến trình phê duyệt trên mail của Ban Lãnh đạo

Gửi ủy nhiệm chi cho các phòng ban đối với các khoản đc duyệt thanh toán nếu có yêu cầu;

Tập hợp toàn bộ hồ sơ gốc và bàn giao hồ sơ gốc theo lưu trình lưu trữ của công ty cho kế toán Thuế;

Theo dõi các khoản phải chi cố định và đề xuất thanh toán

Theo dõi vật tư của từng công trình.

Tổng hợp chi phí tại mỗi công trình ( theo hướng dẫn)

Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/ cao đẳng chuyên ngành Kế toán,...

Có kinh nghiệm từ 1 năm

Có kiến thức về kế toán và các quy định thuế hiện hành

Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Excel và Word

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc

Có tinh thần học hỏi, cầu tiến

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt

Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ICONS VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: từ 9tr - 11tr/ tháng

Hỗ trợ: ăn trưa, giữ xe, công tác phí (nếu có)

Chế độ: đóng BHXH, BHTN, BHYT theo quy định Luật lao động

Trang bị công cụ, thiết bị làm việc

Thưởng theo năng lực, thưởng tháng lương 13 và thưởng theo hiệu suất cuối năm

Du lịch hàng năm tùy theo tình hình hoạt động của công ty

Chế độ khác: theo quy định chung của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG ICONS VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin