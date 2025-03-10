Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HC GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 356 Giải phóng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

1. Mua hàng & Nhập hàng

Làm việc với nhà cung cấp trong nước (có sẵn) và đơn vị trung gian (vận chuyển, logistic) đặt mua nhập hàng

Kiểm tra đơn đặt hàng, hợp đồng mua bán với nhà cung cấp.

2. Kiểm soát Xuất - Nhập - Tồn kho (trên phần mềm Kiot Viet và Sapo)

Quản lý số liệu Xuất kho – Nhập kho trên phần mềm.

Đối chiếu và báo cáo kho.

3. Kế toán nội bộ HC Global

Theo dõi thu – chi, công nợ nội bộ, dòng tiền.

Kiểm soát hóa đơn đầu vào – đầu ra, hạch toán kế toán.

Tính lương, thưởng, chi phí vận hành công ty.

Lập báo cáo lãi lỗ nội bộ

Hỗ trợ làm việc với dịch vụ kế toán thuế bên ngoài (nếu cần)

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính.

Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm làm kế toán nội bộ/tổng hợp.

Sử dụng thành thạo phần mềm Kiot Viet & Excel.

Biết hạch toán kế toán, quản lý công nợ, kiểm soát kho.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HC GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 9 - 12 triệu/tháng + thưởng theo kết quả công việc.

BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định.

Được hướng dẫn về chứng từ xuất nhập khẩu từ agent logistics.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HC GLOBAL

