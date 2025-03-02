Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Asama VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Asama VN
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- T10
- 25, Đường số 10, Khu Manhattan, Vinhomes Grand Park, P. Long Bình,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
1. Mô tả công việc : Kế toán nội bộ làm việc tại Quận 9 :
2. Bán hàng : Kiểm tra các hợp đồng lớn, ký xuất hóa đơn
3. Công nợ phải thu - phải trả : trình thanh toán, thanh toán và thu hồi công nợ.
4. Thu chi tiền mặt, TGNH
5. Nhân sự : Hợp đồng lao động, BHXH, tính lương (Nhân sự dưới 40 NLĐ)
6. Kiểm tra nhập kho. lệnh sản xuất
7. Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc
8. Các công việc theo sự phân công của Giám Đốc
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm chuyên môn kế toán
Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán misa
Sử dụng thành thạo MS Office: Word, Excel,…
Biết tổ chức và sắp xếp công việc
Tuổi dưới 30
Tốt nghiệp đúng chuyên ngành, nguyên lý kế toán vững.
Có Khả năng làm việc độc lập
Từng làm công ty sản xuất
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Asama VN Thì Được Hưởng Những Gì
Range Lương : 10-15tr
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 7 : 8h-17h30 (Nghỉ trưa 1h30)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Asama VN
