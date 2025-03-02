Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Asama VN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - T10 - 25, Đường số 10, Khu Manhattan, Vinhomes Grand Park, P. Long Bình,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

1. Mô tả công việc : Kế toán nội bộ làm việc tại Quận 9 :

2. Bán hàng : Kiểm tra các hợp đồng lớn, ký xuất hóa đơn

3. Công nợ phải thu - phải trả : trình thanh toán, thanh toán và thu hồi công nợ.

4. Thu chi tiền mặt, TGNH

5. Nhân sự : Hợp đồng lao động, BHXH, tính lương (Nhân sự dưới 40 NLĐ)

6. Kiểm tra nhập kho. lệnh sản xuất

7. Xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình làm việc

8. Các công việc theo sự phân công của Giám Đốc

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm chuyên môn kế toán

Sử dụng thành thạo phần mềm kế toán misa

Sử dụng thành thạo MS Office: Word, Excel,…

Biết tổ chức và sắp xếp công việc

Tuổi dưới 30

Tốt nghiệp đúng chuyên ngành, nguyên lý kế toán vững.

Có Khả năng làm việc độc lập

Từng làm công ty sản xuất

Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Asama VN Thì Được Hưởng Những Gì

Range Lương : 10-15tr

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 - thứ 7 : 8h-17h30 (Nghỉ trưa 1h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Asama VN

