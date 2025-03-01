Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH BOXERMAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại HỘ KINH DOANH BOXERMAN
- Hồ Chí Minh: 39 Đường số 41 KDC Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
Ứng viên trúng tuyển sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến quản lý tài chính, kế toán nội bộ, bao gồm:
Quản lý hệ thống kế toán nội bộ: Kiểm soát dữ liệu kế toán trên phần mềm kế toán (AMIS) và tối ưu quy trình kế toán nội bộ.
Quản lý tài chính & dòng tiền: Dự báo doanh thu, chi phí, theo dõi dòng tiền thực tế và lập kế hoạch tài chính để đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định.
Xử lý lương & thanh toán: Lập bảng lương, chấm công, thanh toán lương cho nhân sự theo chu kỳ, thanh toán các loại chi phí trong hoạt động công ty, theo dõi và kiểm soát quỹ tiền mặt.
Đối soát công nợ & báo cáo tài chính: Kiểm tra, xác nhận công nợ với nhà cung cấp, đối soát đơn hàng trên các nền tảng TMĐT (Shopee, Lazada, TikTok Shop, Website), lập báo cáo tài chính định kỳ.
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 2-3 năm trong lĩnh vực kế toán nội bộ. (Ưu tiên nữ, 30 tuổi trở lên)
Biết sử dụng phần mềm AMIS, LARK (sẽ được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm)
Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word)
Có khả năng giao tiếp tốt
Có thể làm việc dưới áp lực cao
Trung thực, chăm chỉ, tỉ mỉ
Có nhu cầu gắn bó lâu dài với công ty
Tại HỘ KINH DOANH BOXERMAN Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.
Thưởng lương tháng 13, các ngày lễ (8/3, 30/4 - 1/5, 2/9, 20/10, tết dương lịch...)
12 ngày nghỉ phép/năm
Teambuilding hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH BOXERMAN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
