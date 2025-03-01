Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH BOXERMAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 39 Đường số 41 KDC Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Ứng viên trúng tuyển sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến quản lý tài chính, kế toán nội bộ, bao gồm:

Quản lý hệ thống kế toán nội bộ: Kiểm soát dữ liệu kế toán trên phần mềm kế toán (AMIS) và tối ưu quy trình kế toán nội bộ.

Quản lý tài chính & dòng tiền: Dự báo doanh thu, chi phí, theo dõi dòng tiền thực tế và lập kế hoạch tài chính để đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định.

Xử lý lương & thanh toán: Lập bảng lương, chấm công, thanh toán lương cho nhân sự theo chu kỳ, thanh toán các loại chi phí trong hoạt động công ty, theo dõi và kiểm soát quỹ tiền mặt.

Đối soát công nợ & báo cáo tài chính: Kiểm tra, xác nhận công nợ với nhà cung cấp, đối soát đơn hàng trên các nền tảng TMĐT (Shopee, Lazada, TikTok Shop, Website), lập báo cáo tài chính định kỳ.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm tối thiểu 2-3 năm trong lĩnh vực kế toán nội bộ. (Ưu tiên nữ, 30 tuổi trở lên)

Biết sử dụng phần mềm AMIS, LARK (sẽ được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm)

Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word)

Có khả năng giao tiếp tốt

Có thể làm việc dưới áp lực cao

Trung thực, chăm chỉ, tỉ mỉ

Có nhu cầu gắn bó lâu dài với công ty

Tại HỘ KINH DOANH BOXERMAN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, bền vững, được tạo điều kiện để phát huy hết năng lực bản thân, có cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp

Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.

Thưởng lương tháng 13, các ngày lễ (8/3, 30/4 - 1/5, 2/9, 20/10, tết dương lịch...)

12 ngày nghỉ phép/năm

Teambuilding hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH BOXERMAN

