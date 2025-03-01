Tuyển Kế toán nội bộ HỘ KINH DOANH BOXERMAN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

HỘ KINH DOANH BOXERMAN
Ngày đăng tuyển: 01/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại HỘ KINH DOANH BOXERMAN

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 39 Đường số 41 KDC Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Ứng viên trúng tuyển sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các công việc liên quan đến quản lý tài chính, kế toán nội bộ, bao gồm:
Quản lý hệ thống kế toán nội bộ: Kiểm soát dữ liệu kế toán trên phần mềm kế toán (AMIS) và tối ưu quy trình kế toán nội bộ.
Quản lý hệ thống kế toán nội bộ
:
Quản lý tài chính & dòng tiền: Dự báo doanh thu, chi phí, theo dõi dòng tiền thực tế và lập kế hoạch tài chính để đảm bảo hoạt động kinh doanh ổn định.
Quản lý tài chính & dòng tiền
Xử lý lương & thanh toán: Lập bảng lương, chấm công, thanh toán lương cho nhân sự theo chu kỳ, thanh toán các loại chi phí trong hoạt động công ty, theo dõi và kiểm soát quỹ tiền mặt.
Xử lý lương & thanh toán
Đối soát công nợ & báo cáo tài chính: Kiểm tra, xác nhận công nợ với nhà cung cấp, đối soát đơn hàng trên các nền tảng TMĐT (Shopee, Lazada, TikTok Shop, Website), lập báo cáo tài chính định kỳ.
Đối soát công nợ & báo cáo tài chính

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp trung cấp trở lên chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
Có kinh nghiệm tối thiểu 2-3 năm trong lĩnh vực kế toán nội bộ. (Ưu tiên nữ, 30 tuổi trở lên)
Biết sử dụng phần mềm AMIS, LARK (sẽ được đào tạo nếu chưa có kinh nghiệm)
Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word)
Có khả năng giao tiếp tốt
Có thể làm việc dưới áp lực cao
Trung thực, chăm chỉ, tỉ mỉ
Có nhu cầu gắn bó lâu dài với công ty

Tại HỘ KINH DOANH BOXERMAN Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, bền vững, được tạo điều kiện để phát huy hết năng lực bản thân, có cơ hội thăng tiến và phát triển sự nghiệp
Mức lương cạnh tranh, thưởng theo hiệu quả công việc.
Thưởng lương tháng 13, các ngày lễ (8/3, 30/4 - 1/5, 2/9, 20/10, tết dương lịch...)
12 ngày nghỉ phép/năm
Teambuilding hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH BOXERMAN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH BOXERMAN

HỘ KINH DOANH BOXERMAN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 238 Nguyễn Oanh, phường 17, quận Gò Vấp, Tp HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

