Tuyển Kế toán nội bộ Nông Trại Nấm Xanh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Xử lý số liệu liên quan đến bán hàng, mua hàng trên Kiotviet về phần mềm Misa.

Cập nhật công nợ hàng ngày cho khối kinh doanh và nhắc các công nợ quá hạn.

Hạch toán thu chi tiền mặt/ngân hàng hàng ngày.

Đối chiếu các đơn hàng bán hàng ngày với khách hàng và xuất hóa đơn GTGT.

Theo dõi công nợ NCC và làm ĐNTT.

Tính lương cho khối vận chuyển, kho đóng gói.

Kiểm kê kho hàng vào cuối mỗi tháng hoặc khi có yêu cầu của cấp trên.

Lưu trữ dữ liệu kế toán theo quy định.

Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của Kế toán trưởng và Ban Giám đốc

Nữ 25-30 tuổi - Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán.

Tối thiểu 2-3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí Kế Toán. Ưu tiên đã từng làm trong công ty thuộc lĩnh vực thương mại, sản xuất (từng làm kho, giá thành).

Thành thạo các phần mềm Kế Toán, đặc biệt Misa là một lơi thế.

Hiểu biết về lĩnh vực sản xuất, bán lẻ...

Thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, GoogleSheet/Docs, biết về Kiotviet, Base là lợi thế...

Nhanh nhẹn, cẩn thận, yêu nghề.

Trung thực, chăm chỉ. tận tụy.

Có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực công việc.

Lương CB: Từ 8.000.000 - 10.000.000đ+

Chế độ nâng lương định kỳ và đột xuất theo hiệu quả công việc.

Được đào tạo Kế Toán tổng hợp full chức năng.

Các quyền lợi khác (sau 2 tháng thử việc): BHXH đầy đủ, phép năm, thưởng Tết - Sinh Nhật, lương tháng 13, khám sức khỏe định kỳ hằng năm,...

Được mua các mặt hàng nấm giá ưu đãi cho nhân viên.

Môi trường năng động và chuyên nghiệp, được đào tạo thêm kỹ năng sử dụng các phần mềm trong công việc.

