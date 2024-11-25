Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH ONC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 22A Giảng Võ, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Lập và kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm

- Theo dõi và quản lý các khoản thu chi, công nợ của công ty

- Kiểm soát chứng từ, hóa đơn đầu vào, đầu ra

- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán như: ghi sổ, lưu trữ chứng từ, hạch toán

- Làm việc với cơ quan thuế và các cơ quan chức năng liên quan đến vấn đề tài chính kế toán

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ: Cao đằng/ Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính

- Hiểu biết, thành thạo về luật thuế và các quy định kế toán hiện hành

- Kinh nghiệm kế toán 3 năm

- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt

- Chăm chỉ, nhiệt tình, thân thiện, năng động trong công việc

Tại Công ty TNHH ONC Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 15.000.000 -20.000.000 VND theo thỏa thuận

- Thử việc 1 - 2 tháng đầu tiên 70% lương

- Nghỉ phép 24 ngày/ năm

- Ăn trưa tại công ty

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước

- Thưởng lễ, tết, sinh nhật, thưởng hiệu quả công việc, thưởng tháng lương thứ 13, 14

- Du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ONC

