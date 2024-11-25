Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty TNHH ONC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty TNHH ONC
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 22A Giảng Võ, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
- Lập và kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo thuế hàng tháng, quý, năm
- Theo dõi và quản lý các khoản thu chi, công nợ của công ty
- Kiểm soát chứng từ, hóa đơn đầu vào, đầu ra
- Thực hiện các nghiệp vụ kế toán như: ghi sổ, lưu trữ chứng từ, hạch toán
- Làm việc với cơ quan thuế và các cơ quan chức năng liên quan đến vấn đề tài chính kế toán
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Trình độ: Cao đằng/ Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính
- Hiểu biết, thành thạo về luật thuế và các quy định kế toán hiện hành
- Kinh nghiệm kế toán 3 năm
- Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực trong công việc
- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt
- Chăm chỉ, nhiệt tình, thân thiện, năng động trong công việc
Tại Công ty TNHH ONC Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 15.000.000 -20.000.000 VND theo thỏa thuận
- Thử việc 1 - 2 tháng đầu tiên 70% lương
- Nghỉ phép 24 ngày/ năm
- Ăn trưa tại công ty
- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định nhà nước
- Thưởng lễ, tết, sinh nhật, thưởng hiệu quả công việc, thưởng tháng lương thứ 13, 14
- Du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH ONC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
