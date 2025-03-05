Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Nguyễn Việt Tiên làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 118/33A Huỳnh Thiện Lộc, Hòa Thạnh, Tân Phú,Hồ Chí Minh, Quận Tân Phú

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Cập nhật chứng từ thu chi, báo nợ, báo có, ...

Cân đối công nợ phải thu khách hàng, tiền mặt tại quỹ, các khoản chi phí.

Nắm vững nghiệp vụ kế toán thương mại, thuế. Có khả năng tổng hợp và hướng dẫn, xây dựng kế hoạch để thực hiện nhiệm vụ được phân công.

Lập báo cáo về các thuế theo qui định của Nhà nước như thuế GTGT, TNDN, TNCN....

Đối chiếu, kiểm tra rà soát và tổng hợp các nghiệp vụ kế toán. Lập báo cáo tài chính và báo cáo hợp nhất theo quy định của Nhà nước và yêu cầu của lãnh đạo.

Lập kế hoạch thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp để nộp ngân sách Nhà nước. Đề xuất với Ban lãnh đạo công ty các biện pháp xử lý thuế GTGT, thuế TNDN và các thuế khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Tham mưu cho Giám đốc về các rủi ro pháp lý có thể xảy ra và các vấn đề liên quan đến công tác kế toán của Công ty.

Thực hiện nhiệm vụ được giao chính xác và đúng quy định.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính hoặc tương đương.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các công ty hoặc doanh nghiệp có hoạt động tại nhiều quốc gia.

Có kinh nghiệm làm việc với phần mềm kế toán (SAP, Xero, QuickBooks hoặc tương đương).

Có tinh thần trách nhiệm, chủ động trong công việc, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại Công ty CP Nguyễn Việt Tiên Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: thỏa thuận.

Có bao cơm trưa cho nhân viên.

12 ngày phép năm.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ.

Thưởng lễ, Tết, sinh nhật, hỷ sự, thăm hỏi ốm đau,...

Chế độ khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Nguyễn Việt Tiên

