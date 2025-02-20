Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN KPT GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Số 62 Đường số 64, Khu phố 1, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Tp Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Lập sổ nhật ký chung cho thời kì kế toán.

Theo dõi các chi phí phát sinh, công nợ

Kết hợp với bộ phận Admin Theo dõi công nợ phải thu

Chịu trách nhiệm cung cấp các báo cáo đến bộ phận tài chính, Ban Giám đốc về các số liệu liên quan đến kế toán

Phối hợp với các bộ phận khác để theo dõi số liệu liên quan

Lưu trữ các tài liệu kế toán cho tất cả các giao dịch theo quy định của phòng kế toán của công ty.

Cung cấp thông tin cho bộ phận tài chính để lập báo cáo kế toán, tài chính cho Tập đoàn

Kiểm tra hóa đơn, chứng từ, cập nhật lên phần mềm kế toán.

Cân đối hàng tồn kho, thuế GTGT, hóa đơn đầu vào đầu ra.

Tất cả những công việc, báo cáo khác theo chỉ đạo của Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên ở các chuyên ngành về kế toán, kiểm toán hoặc tài chính

3-5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp.

Nắm rõ các quy định, chế độ kế toán hiện hành

Kỹ năng tin học tốt, thành thạo các phần mềm tin học văn phòng như: Word, Excel, Powerpoint,… phần mềm kế toán, phần mềm bảo hiểm xã hội

Kỹ năng giao tiếp tốt, xử lý vấn đề linh hoạt, khéo léo. (ưu tiên giao tiếp tốt tiếng Anh)

Kỹ năng làm việc nhóm, phân tích, lập kế hoạch và tổ chức, sắp xếp công việc tốt

Quyền Lợi

Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm của nhà nước.

Ngày nghỉ theo qui định hiện hành

Môi trường làm việc thân thiện

Thưởng theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển

