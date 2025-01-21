Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

1. Thực hiện tính giá thành sản phẩm sản xuất

§ Đảm bảo toàn bộ hệ thống thông tin dữ liệu đầy đủ, kịp thời và đúng quy định để áp dụng tính giá thành.

§ Đối chiếu dữ liệu trên phân hệ giá thành với chí phí thực tế ghi nhận trong kỳ trên phân hệ kế toán.

§ Kê khai thêm các yếu tố tính giá thành trên phân hệ tính giá thành.

§ Thực hiện tính giá thực tế và kế hoạch.

§ Cập nhật danh mục giá thành.

2. Kiểm soát giá thành

§ Kiểm soát sự biến động giá thành theo:

+ Theo định phí và biến phí.

+ Theo đích danh và phân bổ.

+ Theo từng loại yếu tố chi phí cấu thành nên giá thành.