Tuyển Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán trưởng Tại Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ
- Hồ Chí Minh: 23 Đường Số 14, phường 5, Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Kế toán trưởng Với Mức Lương Thỏa thuận
MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
1. Thực hiện tính giá thành sản phẩm sản xuất
§ Đảm bảo toàn bộ hệ thống thông tin dữ liệu đầy đủ, kịp thời và đúng quy định để áp dụng tính giá thành.
§ Đối chiếu dữ liệu trên phân hệ giá thành với chí phí thực tế ghi nhận trong kỳ trên phân hệ kế toán.
§ Kê khai thêm các yếu tố tính giá thành trên phân hệ tính giá thành.
§ Thực hiện tính giá thực tế và kế hoạch.
§ Cập nhật danh mục giá thành.
2. Kiểm soát giá thành
§ Kiểm soát sự biến động giá thành theo:
+ Theo định phí và biến phí.
+ Theo đích danh và phân bổ.
+ Theo từng loại yếu tố chi phí cấu thành nên giá thành.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH MTV Chế Tác và Kinh Doanh Trang Sức PNJ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
