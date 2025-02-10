Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY TNHH OWAY AUTO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Trưởng phòng

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Toà nhà UOA - 06 Tân Trào, Tân Phú, Quận 7

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

• Điều hành và giám sát hoạt động của Kế toán tại các Showroom.

• Kiểm tra, rà soát chứng từ kế toán liên quan đến hoạt động thu chi của Công ty đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

• Tổ chức thực hiện các quy trình nghiệp vụ kế toán đáp ứng yêu cầu quản lý của Công ty.

• Xây dựng các quy trình nhằm kiểm soát các khoản chi phí hoạt động, chi phí đầu tư mua sắm TSCĐ.

• Kiểm tra hồ sơ kê khai thuế hàng tháng, báo cáo tài chính theo quy định, hồ sơ quyết toán thuế năm, báo cáo tài chính năm theo quy định hiện hành gửi các cơ quan chức năng.

• Tham mưu cho ban Giám đốc về việc hoàn thiện hệ thống quản lý tài chính kế toán của Công ty.

• Những công việc khác từ theo yêu cầu của cấp trên.

• Độ tuổi 27-35, Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính - Kế toán.

• Có bằng Kế toán trưởng.

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành ôtô hoặc có kinh nghiệm làm việc trong các công ty bán lẻ quy mô trên 300 nhân sự.

• Có ít nhất 07 năm kinh nghiệm làm kế toán, ít nhất 01 năm đảm nhận vị trí kế toán trưởng.

