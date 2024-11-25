Tuyển Backend Developer Mona Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Backend Developer

Mona Media
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Mona Media

Backend Developer

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Backend Developer Tại Mona Media

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 1073/23 Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Tân Bình, TP HCM, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Triển khai các dự án web-app/phần mềm cho khách hàng và công ty (không phải nền tảng winform)
Làm việc với API với bên ReactJS (sẽ được đào tạo)
Làm việc với API của các thiết bị ngoại vi (AI cam, cân điện tử, máy chấm công, khóa cửa...)
Triển khai hoặc theo chỉ đạo của Leader cho các dự án phần mềm thú vị khác

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1 năm kinh nghiệm trong mảng phát triển web-app bằng công nghệ asp.net
Có trách nhiệm với khách hàng và user cuối
Có trách nhiệm với dự án lâu dài
Có yêu thích tìm tòi và có trách nhiệm trong công việc
Có kinh nghiệm với MVC hoặc core
Có kinh nghiệm với web-app là một lợi thế

Tại Mona Media Thì Được Hưởng Những Gì

Luôn được hướng dẫn tư duy Logic nghiệp vụ
Xét lương tối thiểu 1 năm 1 lần và không dưới 10%
Ngày nghỉ: 12 Ngày phép trong năm + Các ngày Lễ/ Tết, Thưởng tháng 13, Tham gia BHXH, Team building
Các buổi training chuyên sâu kỹ thuật/ kỹ năng mềm định kỳ• Các giải thể thao điện tử định kỳ
Hoạt động bóng đá mỗi thứ 5 hàng tuần
Team Building tối thiểu 1 lần/năm
Làm việc tại một môi trường thoải mái về đồng phục nhưng chuẩn mực về thái độ
Cạnh tranh tại đấu trường Mona E-Sport với các môn thể thao HOT như Counter Strike, PES, Fifa... cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn
Hoạt động thể thao, nâng cao sức khỏe thông qua những trận banh siêu kinh điển mỗi tuần
Leader luôn tạo điều kiện học hỏi và phát triển thông qua các buổi Seminar, giúp nâng cao tay nghề, tư duy làm việc chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mona Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Mona Media

Mona Media

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 1073/23 Cách Mạng Tháng 8, Phường 7

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

