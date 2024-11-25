Tuyển Backend Developer Mona Media làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 1073/23 Cách Mạng Tháng 8, Phường 7, Tân Bình, TP HCM, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Backend Developer Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Triển khai các dự án web-app/phần mềm cho khách hàng và công ty (không phải nền tảng winform)

Làm việc với API với bên ReactJS (sẽ được đào tạo)

Làm việc với API của các thiết bị ngoại vi (AI cam, cân điện tử, máy chấm công, khóa cửa...)

Triển khai hoặc theo chỉ đạo của Leader cho các dự án phần mềm thú vị khác

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1 năm kinh nghiệm trong mảng phát triển web-app bằng công nghệ asp.net

Có trách nhiệm với khách hàng và user cuối

Có trách nhiệm với dự án lâu dài

Có yêu thích tìm tòi và có trách nhiệm trong công việc

Có kinh nghiệm với MVC hoặc core

Có kinh nghiệm với web-app là một lợi thế

Tại Mona Media Thì Được Hưởng Những Gì

Luôn được hướng dẫn tư duy Logic nghiệp vụ

Xét lương tối thiểu 1 năm 1 lần và không dưới 10%

Ngày nghỉ: 12 Ngày phép trong năm + Các ngày Lễ/ Tết, Thưởng tháng 13, Tham gia BHXH, Team building

Các buổi training chuyên sâu kỹ thuật/ kỹ năng mềm định kỳ• Các giải thể thao điện tử định kỳ

Hoạt động bóng đá mỗi thứ 5 hàng tuần

Team Building tối thiểu 1 lần/năm

Làm việc tại một môi trường thoải mái về đồng phục nhưng chuẩn mực về thái độ

Cạnh tranh tại đấu trường Mona E-Sport với các môn thể thao HOT như Counter Strike, PES, Fifa... cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn

Hoạt động thể thao, nâng cao sức khỏe thông qua những trận banh siêu kinh điển mỗi tuần

Leader luôn tạo điều kiện học hỏi và phát triển thông qua các buổi Seminar, giúp nâng cao tay nghề, tư duy làm việc chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Mona Media

