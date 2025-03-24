Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KTM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KTM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KTM
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 24/04/2025
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KTM

Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KTM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 23 ngách 37/2 phố Dịch Vọng, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Nghiên cứu nhu cầu sử dụng lao động tại Châu Âu, tập trung lĩnh vực: xây dựng, nông nghiệp, Sản xuất chế tạo, Dịch vụ, chăm sóc sức khỏe (có bảng ngành nghề)
- Tìm kiếm, trao đổi, liên lạc với khách hàng ở khu vực Châu Âu theo Data tự khai thác hoặc Data Công ty cung cấp.
- Xây dựng quy trình chăm sóc khách hàng (email, gọi điện, hỗ trợ trực tuyến), chuẩn bị các tài liệu giới thiệu công ty & dịch vụ Công ty cung ứng để sale.
- Giới thiệu, quảng cáo dịch vụ cung ứng nhân lực của công ty trên các nền tảng MXH liên quan đến nhân lực tại Châu Âu để tìm kiếm khách hàng
- Duy trì chăm sóc khách hàng cũ và khai thác các khách hàng mới
- Lập kế hoạch cho công việc của bản thân, kế hoạch chung của nhóm, công ty
- Trợ giúp các phòng ban khác về ngôn ngữ (biên, phiên dịch) khi được yêu cầu
- Tiếp đón khách nước ngoài hay đối tác nước ngoài khi đến công ty làm việc, thi tuyển hoặc tham gia các meeting đã lên lịch với đối tác nước ngoài.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
- Chấp nhận ứng mới tốt nghiệp có kĩ năng tốt và nhiệt huyết với công việc
- Ngôn ngữ: Thành thạo tiếng Anh, ưu tiên biết thêm tiếng Đức, Pháp hoặc các ngôn ngữ Châu Âu khác.
- Hiểu biết: Về thị trường lao động, luật lao động và quy định về xuất khẩu lao động tại Châu Âu.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KTM Thì Được Hưởng Những Gì

- Đi làm ngay sau khi có thông báo trúng tuyển
-
- Lương dự kiến 10 - 15 triệu/tháng
- Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến.
- Tham quan, nghỉ mát hàng năm theo quy định của công ty
- Phụ cấp, phúc lợi … theo quy định của công ty
- Được tham gia bảo hiểm xã hội theo quy định
- Thưởng các dịp Lễ, Tết và lương tháng thứ 13
Thời gian làm việc:
- Làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (Thời gian: từ 8h-17h30) thứ 7 làm online

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KTM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KTM

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư KTM

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 23, ngách 37/2, tổ 32, phố Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

