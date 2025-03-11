Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất 3K làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất 3K
Ngày đăng tuyển: 11/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất 3K

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 36/30/27 Bùi Tư Toàn, . P. An Lạc,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

-Khai thác thị trường, chào hàng trực tiếp các sản phẩm của Cty tại các Tạp hóa; Shop; Kios Chợ; Quán ăn; Nhà hàng; Căn Tin; Xí nghiệp; ....
- Báo giá và lên đơn hàng.
- Duy trì, chăm sóc và phát triển, thiết lập mạng lưới khách hàng tiềm năng.
- Trực tiếp thực hiện các giao dịch với khách hàng.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lí.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trung thực, siêng năng, chịu khó và có tính cầu tiến trong công việc.
-Ưu tiên: Đã có kinh nghiệm Sale đi thị trường các nhóm hàng.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất 3K Thì Được Hưởng Những Gì

-Được tính thêm % hoa hồng cho Doanh Số đạt được trong tháng theo nhiều bậc
-Được tham gia bảo hiểm xã hội và các chế độ phúc lợi: lễ, phép theo quy định.
-Hàng năm được đi du lịch
-Lương tháng 13 + thưởng theo doanh số và KPI hằng tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất 3K

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất 3K

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 36/30/27 Bùi Tư Toàn, Phường An Lạc, Quận Bình Tân, TP.HCM, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

