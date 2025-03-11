Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất 3K làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 36/30/27 Bùi Tư Toàn, . P. An Lạc,Hồ Chí Minh

-Khai thác thị trường, chào hàng trực tiếp các sản phẩm của Cty tại các Tạp hóa; Shop; Kios Chợ; Quán ăn; Nhà hàng; Căn Tin; Xí nghiệp; ....

- Báo giá và lên đơn hàng.

- Duy trì, chăm sóc và phát triển, thiết lập mạng lưới khách hàng tiềm năng.

- Trực tiếp thực hiện các giao dịch với khách hàng.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lí.

Trung thực, siêng năng, chịu khó và có tính cầu tiến trong công việc.

-Ưu tiên: Đã có kinh nghiệm Sale đi thị trường các nhóm hàng.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Sản Xuất 3K Thì Được Hưởng Những Gì

-Được tính thêm % hoa hồng cho Doanh Số đạt được trong tháng theo nhiều bậc

-Được tham gia bảo hiểm xã hội và các chế độ phúc lợi: lễ, phép theo quy định.

-Hàng năm được đi du lịch

-Lương tháng 13 + thưởng theo doanh số và KPI hằng tháng

