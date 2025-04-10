Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI THÀNH PHÁT EXPRESS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 699/7 Lê Thị Riêng, Quận 12, TpHCM, Quận 12, Quận 12

Tiếp nhận và chăm sóc khách hàng từ phòng Marketing, quản lý khách hàng cũ, duy trì quan hệ bền vững.

Chủ động tìm kiếm, phát triển mạng lưới khách hàng mới trong lĩnh vực vận tải, logistics.

Tư vấn, giới thiệu giải pháp vận tải, logistics phù hợp với nhu cầu khách hàng.

Lập kế hoạch kinh doanh, đề xuất chiến lược mở rộng thị trường, thúc đẩy doanh số.

Phối hợp với các bộ phận liên quan đảm bảo dịch vụ chất lượng, gia tăng sự hài lòng từ khách hàng.

Theo dõi sát thị trường, phân tích đối thủ cạnh tranh, cập nhật thông tin mới nhất về ngành vận tải, logistics.

Báo cáo kết quả công việc và tình hình kinh doanh định kỳ cho quản lý trực tiếp.

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo bài bản từ đầu.

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Marketing, Logistics hoặc các ngành liên quan.

Giao tiếp tốt, kỹ năng thuyết phục và đàm phán hiệu quả.

Thành thạo Tin học văn phòng, đặc biệt là Microsoft Word.

Chủ động, năng động, chịu được áp lực cao, nhanh chóng thích nghi với môi trường chuyên nghiệp.

Có khả năng làm việc độc lập và phối hợp đội nhóm hiệu quả.

Ưu tiên ứng viên hiểu biết hoặc yêu thích ngành logistics và vận tải.

Thu nhập hấp dẫn gồm lương cơ bản + thưởng doanh số + thưởng hiệu quả công việc.

Đào tạo toàn diện về sản phẩm, dịch vụ và kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng lên vị trí Lead, Trưởng phòng kinh doanh.

Được đào tạo các kĩ năng Marketing, Sale

Tham gia đầy đủ bảo hiểm theo quy định nhà nước.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, thân thiện và hỗ trợ tối đa.

Được đào tạo thường xuyên về kỹ năng mềm và chuyên môn.

Hoạt động team building, du lịch nghỉ mát hàng năm, gắn kết đội nhóm.

Các chế độ phúc lợi đa dạng theo chính sách của công ty.

