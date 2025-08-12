Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Công nghệ Quốc tế VNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 5 - 200 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Quốc tế VNA
Ngày đăng tuyển: 12/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/09/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ Quốc tế VNA

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Quốc tế VNA

Mức lương
5 - 200 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 40, Đường số 13, Khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 200 Triệu

Nhận chỉ tiêu, nhiệm vụ triển khai dự án Công nghệ thông tin cho các khu vực phụ trách.
Nhận khu vực quản lý và chỉ tiêu xây dựng triển khai dự án công nghệ.
Quản lý khu vực được giao: quản lý dự án công nghệ thông tin, quản lý nhu cầu công nghệ thông tin.
Đề xuất phương án thực hiện và phương pháp làm việc cho thị trường đảm nhiệm.
Quản lý thông tin, hồ sơ triển khai các dự án tại khu vực đảm nhiệm.
Hoàn thành các báo cáo, chỉ tiêu, nhiệm vụ và hồ sơ dự án do cấp trên giao phó.

Với Mức Lương 5 - 200 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính / Độ tuổi / Ngoại hình / Sức khỏe: 20 - 35 tuổi, Sức khỏe tốt, có khả năng đi công tác dài ngày liên tục từ thứ 3 - thứ 6 hàng tuần.
Trình độ học vấn / chuyên môn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên. Chuyên ngành công nghệ thông tin hoặc tương đương như khoa học máy tính, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin quản lý; Quản trị Kinh doanh.
Trình độ ngoại ngữ / tin học: Tiếng Anh giao tiếp. Ngoại ngữ khác là lợi thế.
Năng lực / kỹ năng: Khả năng phân tích, hiểu biết về các giải pháp công nghệ thông tin đặc biệt giải pháp phần mềm cho giáo dục, quản lý, doanh nghiệp.... Kỹ năng thuyết trình, trình bày lưu loát, tự tin trước đám đông. Hiểu biết về các dự án công nghệ thông tin, xây dựng sản phẩm công nghệ thông tin. Kỹ năng làm việc nhóm và phối hợp với các phòng ban. Tinh thần làm việc: kỷ luật, trung thực và có trách nhiệm với các nhiệm vụ được giao phó. Nhiệt huyết, đam mê công nghệ thông tin.
Thái độ: Trung trực, thân thiện với đồng nghiệp, tôn trọng cấp trên, lịch sự với khách hàng. Chủ động học hỏi và tích lũy các kỹ năng cần thiết cho dự án hiện tại hoặc tương lai.
Kinh nghiệm làm việc: Kinh nghiệm từng tham gia trong các vị trí công việc tương đương hoặc liên quan đến công nghệ thông tin.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Quốc tế VNA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 7 – 12 triệu đồng/tháng (tùy vào năng lực).
Thưởng hoàn thành chỉ tiêu dự án công nghệ thông tin (6 tháng/lần) theo đánh giá cấp trên: 5-200 triệu đồng (tùy vào năng lực).
Công tác phí khi đi công tác tỉnh: Chi phí ăn/ở do công ty hỗ trợ 100%.
Hỗ trợ cơm trưa tại Văn phòng.
Đóng bảo hiểm đầy đủ, Team building định kỳ.
Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty.
Được tham gia các lớp đào tạo để phát triển năng lực và kỹ năng các nhân theo kế hoạch đào tạo chung của công ty.
Được làm việc trong môi trường năng động, nhiều cơ hội phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Quốc tế VNA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Quốc tế VNA

Công ty Cổ phần Công nghệ Quốc tế VNA

Quy mô: 1 - 9 Nhân viên
Địa điểm: Nhà A, Khu Công Nghệ Phần Mềm ĐHQG-HCM, Đường Võ Trường Toản, Khu Phố 6, Phường Linh Trung, Thủ Đức, TP. HCM

