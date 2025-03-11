Tuyển Nhân viên kinh doanh HỘ KINH DOANH HY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tìm kiếm, khai thác nhu cầu khách hàng tiềm năng:

Tìm hiểu, nghiên cứu về các sản phẩm của công ty để giới thiệu, tư vấn và giải đáp thắc mắc cho khách hàng.

Đàm phán, thương lượng với khách hàng về giá cả, hợp đồng, tiến hành chốt đơn và hỗ trợ khách hàng ký hợp đồng.

Chăm sóc khách hàng sau khi bán hàng, duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại.

Tìm kiến nguồn khách hàng mới, có nhu cầu xây dựng data, mở rộng phát triển quan hệ.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

2. Các công việc khác:

Theo dõi và hỗ trợ phòng kế toán đốc thúc công nợ.

Phối hợp với bộ phận marketing lên kế hoạch và triển khai các chương trình như: giới thiệu sản phẩm dịch vụ mới, ưu đãi vào các dịp lễ/Tết, tri ân khách hàng, …

Làm các báo cáo công việc theo định kỳ hoặc phát sinh.

Tham gia đầy đủ các cuộc họp của bộ phận, công ty.

Thực hiện có công việc khác khi có yêu cầu từ quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Cao Đẳng trở lên. Chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh…

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm phát triển thị trường và bán hàng trong lĩnh vực mũ bảo hiểm, phụ kiện dành cho xe máy…

Năng động, nhiệt tình trong công việc

Có khả năng giao tiếp tiếng Anh là 1 lợi thế.

Thành thạo tin học văn phòng.

Có khả năng đi công tác xa và có bằng lái xe ô tô là một lợi thế.

LÀM VIỆC TỪ XA - REMOTE

Tại HỘ KINH DOANH HY Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản/Lương cứng (doanh nghiệp đề xuất) + thưởng theo doanh thu

Được hưởng đầy đủ BHXH, BHYT và BHTN theo luật lao động Việt Nam hiện hành

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH HY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.