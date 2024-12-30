Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 198 Đường Trần Quang Khải, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận

- Rà soát hồ sơ thiết kế hệ thống cơ điện, cấp thoát nước / HVAC

- Đề xuất tối ưu hệ thống cơ điện, cấp thoát nước / HVAC

- Phối hợp với các phòng/ban lập kế hoạch, tiến độ các công việc cơ điện,

- Tổng hợp, lập hồ sơ mời thầu các gói thầu cơ điện,

- Thực hiện đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật các gói thầu/phát sinh, hạng mục cơ điện, cấp thoát nước/ HVAC

- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý cấp trên,

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn (Educational background): Đại học trở lên

Chuyên ngành (Major): Cấp thoát nước/ Điều hòa thông gió

Chứng chỉ (Certification): Không yêu cầu

Kinh nghiệm (Experience): Có kinh nghiệm từ 7 năm trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm trong công tác thiết kế cơ điện, đấu thầu cơ điện, cấp thoát nước, HVAC

Kiến thức (Knowledge): Hiểu biết sâu về lính vực cấp thoát nước/ HVAC, có hiểu biết về hệ thống cơ điện chung

Kỹ năng/Khả năng (Skills/ Abilities):

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

