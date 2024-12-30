Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kỹ thuật Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 198 Đường Trần Quang Khải, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kỹ thuật Với Mức Lương Thỏa thuận
- Rà soát hồ sơ thiết kế hệ thống cơ điện, cấp thoát nước / HVAC
- Đề xuất tối ưu hệ thống cơ điện, cấp thoát nước / HVAC
- Phối hợp với các phòng/ban lập kế hoạch, tiến độ các công việc cơ điện,
- Tổng hợp, lập hồ sơ mời thầu các gói thầu cơ điện,
- Thực hiện đánh giá hồ sơ đề xuất kỹ thuật các gói thầu/phát sinh, hạng mục cơ điện, cấp thoát nước/ HVAC
- Các công việc khác theo sự phân công của quản lý cấp trên,
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ học vấn (Educational background): Đại học trở lên
(Educational background)
Chuyên ngành (Major): Cấp thoát nước/ Điều hòa thông gió
Chuyên ngành (Major):
Chứng chỉ (Certification): Không yêu cầu
Chứng chỉ (Certification):
Kinh nghiệm (Experience): Có kinh nghiệm từ 7 năm trở lên, ưu tiên có kinh nghiệm trong công tác thiết kế cơ điện, đấu thầu cơ điện, cấp thoát nước, HVAC
Kinh nghiệm (Experience):
Kiến thức (Knowledge): Hiểu biết sâu về lính vực cấp thoát nước/ HVAC, có hiểu biết về hệ thống cơ điện chung
Kiến thức (Knowledge
Kỹ năng/Khả năng (Skills/ Abilities):
Kỹ năng/Khả năng (Skills/ Abilities
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG Thì Được Hưởng Những Gì
