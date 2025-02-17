Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 4, Hải Phong Building, số 19 Trần Thủ Độ, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Kết hợp cùng bộ phận Marketing tổng, xây dụng các chương trình Marketing, kết hợp các phòng ban liên quan để triển khai qua các kênh online, offline

Lập kế hoạch quản lý và phân bổ ngân sách các chiến dịch Marketing

Tối đa hóa các kênh Marketing để nâng cao hiệu quả.

Liên tục theo dõi, kiểm soát quá trình thực hiện các chương trình Marketing để báo cáo cho cấp quản lý và giải quyết các vấn đề kịp thời

Biên tập, viết bài đưa tin các hoạt động và hình ảnh về sản phẩm, dự án nhằm cập nhật những tin tức nóng hổi nhất đến khách hàng mục tiêu, tạo độ hot cho chương trình đang theo dõi, quản lý. Chăm sóc facebook, website của công ty

Xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động Pr truyền thông phù hợp với chiến lược Marketing tổng thể của sản phẩm hoặc dự án

Lên ý tưởng, quay dựng clip các mảng kinh Doanh của công ty

Hỗ trợ tổ chức các sự kiện của Công ty và thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng và ban Truyền thông

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên chuyên ngành liên quan

- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm

- Có kiến thức về marketing online: xu hướng, thị hiếu......

- Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng

- Giao tiếp, đàm phán tốt

- Tổ chức sự kiện

- Kỹ năng viết bài PR

- Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung video theo xu hướng.

- Có 1 trong các kỹ năng sau là 1 lợi thế: quay phim, chụp ảnh / Dựng video bằng PR hoặc AE

- Sẵn sàng làm việc ngoài giờ

- Khả năng làm việc cường độ, áp lực cao

- Có trách nhiệm với công việc, làm việc nghiêm túc, nhanh nhẹn, nhiệt tình và chủ động.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG Thì Được Hưởng Những Gì

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp.

- Cơ hội nâng cao trình độ và kinh nghiệm.

- Lương: 10 - 13 triệu

- Cơ hội thăng tiến

- BHXH Theo quy định Luật lao động

- Nghỉ dưỡng hàng năm, khám sức khỏe định kỳ.

- Được tham gia các chương trình ngoại khóa của Công ty.

- Thưởng các dịp lễ, thưởng Tết theo năng lực và hiệu quả của năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin