Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG
- Hà Nội:
- Tầng 4, Hải Phong Building, số 19 Trần Thủ Độ, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 10 - 13 Triệu
Kết hợp cùng bộ phận Marketing tổng, xây dụng các chương trình Marketing, kết hợp các phòng ban liên quan để triển khai qua các kênh online, offline
Lập kế hoạch quản lý và phân bổ ngân sách các chiến dịch Marketing
Tối đa hóa các kênh Marketing để nâng cao hiệu quả.
Liên tục theo dõi, kiểm soát quá trình thực hiện các chương trình Marketing để báo cáo cho cấp quản lý và giải quyết các vấn đề kịp thời
Biên tập, viết bài đưa tin các hoạt động và hình ảnh về sản phẩm, dự án nhằm cập nhật những tin tức nóng hổi nhất đến khách hàng mục tiêu, tạo độ hot cho chương trình đang theo dõi, quản lý. Chăm sóc facebook, website của công ty
Xây dựng kế hoạch, triển khai các hoạt động Pr truyền thông phù hợp với chiến lược Marketing tổng thể của sản phẩm hoặc dự án
Lên ý tưởng, quay dựng clip các mảng kinh Doanh của công ty
Hỗ trợ tổ chức các sự kiện của Công ty và thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của Trưởng phòng và ban Truyền thông
Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có tối thiểu 02 năm kinh nghiệm
- Có kiến thức về marketing online: xu hướng, thị hiếu......
- Thành thạo các kỹ năng tin học văn phòng
- Giao tiếp, đàm phán tốt
- Tổ chức sự kiện
- Kỹ năng viết bài PR
- Lên ý tưởng, sáng tạo nội dung video theo xu hướng.
- Có 1 trong các kỹ năng sau là 1 lợi thế: quay phim, chụp ảnh / Dựng video bằng PR hoặc AE
- Sẵn sàng làm việc ngoài giờ
- Khả năng làm việc cường độ, áp lực cao
- Có trách nhiệm với công việc, làm việc nghiêm túc, nhanh nhẹn, nhiệt tình và chủ động.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG Thì Được Hưởng Những Gì
- Cơ hội nâng cao trình độ và kinh nghiệm.
- Lương: 10 - 13 triệu
- Cơ hội thăng tiến
- BHXH Theo quy định Luật lao động
- Nghỉ dưỡng hàng năm, khám sức khỏe định kỳ.
- Được tham gia các chương trình ngoại khóa của Công ty.
- Thưởng các dịp lễ, thưởng Tết theo năng lực và hiệu quả của năm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VIỆT HỒNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI