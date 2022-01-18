Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Và Truyền Thông Gia Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên Marketing Công Ty TNHH Thương Mại Và Truyền Thông Gia Phúc làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Và Truyền Thông Gia Phúc
Ngày đăng tuyển: 18/01/2022
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
Công Ty TNHH Thương Mại Và Truyền Thông Gia Phúc

Nhân viên Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Marketing Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Truyền Thông Gia Phúc

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

- Xây dựng chiến lược marketing trên các kênh truyền thông số, quản lý và theo dõi tương tác trên các kênh truyền thông của công ty như Website, Fanpage, Zalo…
- Triển khai các chiến dịch quảng cáo trên các kênh Online như: Google, Facebook và các kênh Digital Marketing khác để quảng bá thương hiệu và các sản phẩm, dịch vụ của công ty.
- Đề xuất và thực hiện các chương trình khuyến mại, truyền thông, quảng bá và xây dựng thương hiệu cho công ty và các sản phẩm của công ty.
- Giám sát tính hiệu quả cũng như chi phí của các chiến dịch quảng cáo trên các kênh truyền thông số (Facebook, Google Adwords).
- Quản lý các hình ảnh của thương hiệu, thứ hạng từ khóa, các hoạt động chạy SEO, Google Ads và các loại hình Ads khác.
- Cập nhật thường xuyên insight người dùng cũng như những thay đổi trên các phương tiện truyền thông số để điều chỉnh lại và tối ưu chiến lược marketing.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm ít nhất 01 năm ở vị trí tương tự
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí (hoặc các ngành có liên quan)
- Am hiểu về Brand Marketing và Các công cụ Marketing Online
- Có kinh nghiệm tổ chức sự kiện là một lợi thế
- Có laptop cá nhân

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Truyền Thông Gia Phúc Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp
- Mức lương tùy theo năng lực (từ 8 triệu + thưởng), trao đổi kỹ hơn khi phỏng vấn
- Đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
- Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty
- Thưởng cuối năm, thưởng hiệu quả công việc tuỳ theo năng lực và kết quả hoàn thành

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Và Truyền Thông Gia Phúc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Và Truyền Thông Gia Phúc

Công Ty TNHH Thương Mại Và Truyền Thông Gia Phúc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 97 Hoàng Ngân, Phường Nhân Chính, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

