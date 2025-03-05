Tuyển Nhân viên Telesale Công ty Cổ Phần Nhân Lực và Thương Mại Elog Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Telesale Tại Công ty Cổ Phần Nhân Lực và Thương Mại Elog Group
Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Nghỉ Lễ Tết theo quy định của nhà nước Tham gia các hoạt động du lịch hàng năm, Teambuilding, Year end party, các sự kiện của công ty,.... Môi trường làm việc trẻ trung, năng động nhiệt huyết., Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 7 - 9 Triệu
Nhắn tin tư vấn khách gửi hàng về
Tính tiền khách thanh toán
Gửi hàng về cho khách
Tra lịch trình hàng về gửi khách nếu khách có yêu cầu
Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên các bạn 2001-2000
Có kinh nghiệm logistic là một lợi thế, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Cẩn thận, có tinh thần ham học hỏi, đam mê với lĩnh vực logistic
Có thể hợp tác lâu dài
Tại Công ty Cổ Phần Nhân Lực và Thương Mại Elog Group Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 9 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nhân Lực và Thương Mại Elog Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
