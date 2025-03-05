Tuyển Nhân viên Telesale Công ty Cổ Phần Nhân Lực và Thương Mại Elog Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nghỉ Lễ Tết theo quy định của nhà nước Tham gia các hoạt động du lịch hàng năm, Teambuilding, Year end party, các sự kiện của công ty,.... Môi trường làm việc trẻ trung, năng động nhiệt huyết., Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên Telesale Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Nhắn tin tư vấn khách gửi hàng về

Tính tiền khách thanh toán

Gửi hàng về cho khách

Tra lịch trình hàng về gửi khách nếu khách có yêu cầu

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các bạn 2001-2000

Có kinh nghiệm logistic là một lợi thế, không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Cẩn thận, có tinh thần ham học hỏi, đam mê với lĩnh vực logistic

Có thể hợp tác lâu dài

Tại Công ty Cổ Phần Nhân Lực và Thương Mại Elog Group Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 - 9 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Nhân Lực và Thương Mại Elog Group

