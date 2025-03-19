Tuyển Sales Marketing CÔNG TY TNHH NGUỒN HÀNG TMDT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 134 Nguyễn Văn Kỉnh , Phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Sales Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia xây dựng và triển khai chiến lược marketing online hiệu quả trên các kênh mạng xã hội và website.

Tham gia quản lý và tối ưu hóa các chiến dịch quảng cáo online (Google Ads, Facebook Ads, Zalo Ads,...) nhằm đạt hiệu quả cao nhất.

Phát triển và quản lý nội dung trên các kênh mạng xã hội, website, forum, diễn đàn…

Phân tích dữ liệu, báo cáo hiệu quả hoạt động marketing và đề xuất các giải pháp cải thiện.

Tương tác với khách hàng tiềm năng, giải đáp thắc mắc và hỗ trợ khách hàng.

Quản lý và vận hành chatbot để tự động hóa quá trình chăm sóc khách hàng và hỗ trợ bán hàng.

Quản lý và tối ưu hóa gian hàng trên các sàn thương mại điện tử (ví dụ: Tiki, Shopee, Lazada).

Theo dõi và phân tích xu hướng thị trường, đối thủ cạnh tranh để đưa ra các chiến lược phù hợp.

Tham gia xây dựng và thực hiện các kế hoạch marketing tổng thể của công ty.

Đề xuất và triển khai các chương trình khuyến mãi, sự kiện để thu hút khách hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing Online, đặc biệt là kinh nghiệm quản lý và vận hành các chiến dịch quảng cáo online.

Có kinh nghiệm sử dụng và tối ưu hóa các công cụ quảng cáo online như Google Ads, Facebook Ads, Zalo Ads,…

Có kinh nghiệm quản lý và vận hành gian hàng trên các sàn thương mại điện tử.

Có kỹ năng viết tốt, khả năng tạo nội dung hấp dẫn và thu hút người đọc.

Có kinh nghiệm làm việc với chatbot và các công cụ hỗ trợ tự động hóa marketing.

Hiểu biết về SEO, SEM và các kỹ thuật tối ưu hóa website.

Khả năng phân tích dữ liệu, báo cáo và đề xuất các giải pháp cải thiện hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng chịu áp lực công việc cao và đáp ứng tiến độ.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Am hiểu về thị trường bán lẻ hàng thời trang trang sức trang trí là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH NGUỒN HÀNG TMDT Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực và kinh nghiệm.

Thưởng hiệu quả công việc, thưởng lễ, tết theo quy định của công ty.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp rõ ràng.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Các hoạt động team building, du lịch thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGUỒN HÀNG TMDT

