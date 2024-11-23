Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần Dược phẩm Famax làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 28/460 Khương Đình - Thanh Xuân - Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ lên đơn

Hỗ trợ đóng hàng

Hỗ trợ giải đáp thắc mắc của khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tuổi 20- 30

Sinh viên Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng

Nhanh nhẹn, trung thực, chịu khó, chịu được áp lực công việc, làm việc có trách nhiệm

Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Famax Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định Công ty

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động

Được học và đào tạo bài bản

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Famax

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.