Tuyển Nhân viên kho Công ty Cổ phần Dược phẩm Famax làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kho Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Famax
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 28/460 Khương Đình
- Thanh Xuân
- Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Nhân viên kho Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ lên đơn
Hỗ trợ đóng hàng
Hỗ trợ giải đáp thắc mắc của khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi 20- 30
Sinh viên Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng
Nhanh nhẹn, trung thực, chịu khó, chịu được áp lực công việc, làm việc có trách nhiệm
Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Famax Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ chính sách theo quy định Công ty
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động
Được học và đào tạo bài bản
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dược phẩm Famax
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
