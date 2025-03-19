Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC
- Hồ Chí Minh: Số 238 Đường 3 Tháng 2, Phường 12, Quận 10, Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 17 - 22 Triệu
CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ DỰ ÁN
Chức năng 1: Chuẩn bị, triển khai Dự án
• Tham gia quá trình đấu thầu, báo giá các gói thầu của công ty;
• Chuẩn bị các hồ sơ theo yêu cầu của khách hàng;
• Lập tiến độ, kế hoạch thi công, huy động thiết bị;
• Họp với khách hàng, chủ đầu tư để tiếp nhận thông tin dự án;
• Tham gia quá trình ký kết với các hồ sơ đầu vào của các gói thầu đã trúng thầu;
Chức năng 2: Quản lý dự án
• Theo dõi tiến độ thi công từng dự án;
• Thực hiện báo cáo tuần/ tháng BĐH, Tổ Dự án;
• Thực hiện các báo cáo, công văn, tờ trình liên quan đến đối tác và nhà thầu MÔ TẢ phụ từng dự án;
• Chuẩn bị các biên bản nghiệm thu và các hồ sơ liên quan để phối hợp với BĐH thực hiện với CĐT, khách hàng;
• Thực hiện hồ sơ thanh toán đầu ra và kiểm tra các hồ sơ thanh toán đầu vào các gói thầu đảm nhận;
• Kiểm tra các phiếu yêu cầu vật tư, các hồ sơ tạm ứng – thanh toán, tăng ca và các hồ sơ phát sinh của Ban điều hành trình ký BLĐ;
Chức năng 3: Khác
• Đề xuất, góp ý xây dựng các quy trình về quản lý dự án, Iso…;
Với Mức Lương 17 - 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC
