Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 17 - 22 Triệu

CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Chức năng 1: Chuẩn bị, triển khai Dự án

• Tham gia quá trình đấu thầu, báo giá các gói thầu của công ty;

• Chuẩn bị các hồ sơ theo yêu cầu của khách hàng;

• Lập tiến độ, kế hoạch thi công, huy động thiết bị;

• Họp với khách hàng, chủ đầu tư để tiếp nhận thông tin dự án;

• Tham gia quá trình ký kết với các hồ sơ đầu vào của các gói thầu đã trúng thầu;

Chức năng 2: Quản lý dự án

• Theo dõi tiến độ thi công từng dự án;

• Thực hiện báo cáo tuần/ tháng BĐH, Tổ Dự án;

• Thực hiện các báo cáo, công văn, tờ trình liên quan đến đối tác và nhà thầu MÔ TẢ phụ từng dự án;

• Chuẩn bị các biên bản nghiệm thu và các hồ sơ liên quan để phối hợp với BĐH thực hiện với CĐT, khách hàng;

• Thực hiện hồ sơ thanh toán đầu ra và kiểm tra các hồ sơ thanh toán đầu vào các gói thầu đảm nhận;

• Kiểm tra các phiếu yêu cầu vật tư, các hồ sơ tạm ứng – thanh toán, tăng ca và các hồ sơ phát sinh của Ban điều hành trình ký BLĐ;

Chức năng 3: Khác

• Đề xuất, góp ý xây dựng các quy trình về quản lý dự án, Iso…;