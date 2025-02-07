Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty CP Ẩm thực Hùng Trường Sa làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc

1. Xây dựng và triển khai chiến lược Marketing

Lập kế hoạch, xây dựng, phân tích, thực hiên và báo cáo Giám đốc các kế hoạch chiến lược Marketing ngắn hạn và dài hạn (online - offline).

Xây dựng, triển khai & kiểm soát ngân sách của Phòng theo ngân sách được duyệt nhằm tối ưu hóa chi phí hoạt động.

Nghiên cứu thị trường, phân tích Insight khách hàng và thông tin đối thủ cạnh tranh.

Phân tích, đo lường, báo cáo & cải tiến hiệu quả công việc sau các chiến dịch quảng cáo & truyền thông. Kiểm soát hiệu quả tất cả các chiến lược tiếp thị trong khoản ngân sách cho phép.

2. Quản trị hệ thống

Quản trị các website, domain , hosting, hệ thống Livechat (Zalo OA, Sale work), SMS Brandname, Google Maps,... đảm bảo hoạt động ổn định, phân quyền đúng chức năng, nhiệm vụ, bảo mật thông tin.

Quản trị các công cụ Chatbot, CRM phục vụ hoạt động khai thác Khách hàng tiềm năng. Kiểm soát công tác cập nhật bảng giá liên tục theo ngày trên các nền tảng website cùng phòng Kế toán.

3. Xây dựng và phát triển đội ngũ Marketing

Hỗ trợ tuyển dụng, đào tạo, phát triển nhân viên.

Xây dựng, quản lý và triển khai các chính sách cho đội ngũ nhân sự Marketing.

Đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ nhân sự Marketing.

4. Các công việc khác

Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

1. Kinh nghiệm

Có từ 2 - 3 năm kinh nghiệm Trưởng phòng/ Trưởng nhóm Marketing

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm về làm Marketing cho chuỗi/ hệ thống lớn, triển khai ngân sách > 1 tỷ, có kinh nghiệm làm Digital Marketing, đặc biệt là kênh Facebook, Google, ...

Có kinh nghiệm xây dựng, setup phòng ban, đánh giá đội nhóm.

Quyền Lợi

1. Mức lương

Lương cơ bản: 20.000.000 - 25.000.000 VNĐ + thưởng com

2. Phụ cấp

Phụ cấp ăn trưa

Phụ cấp ngoại hình

Các khoản phụ cấp khác tùy theo vị trí

3. Các chính sách khác

Mua sản phẩm và sử dụng dịch vụ tại chuỗi cửa hàng, nhà hàng với chính sách ưu đãi nội bộ.

Thưởng lễ, Tết theo quy định.

Thưởng doanh số, thưởng chiến dịch, du lịch, nghỉ mát, team building, tiệc cuối năm.

Tham gia các chương trình đào tạo để phát triển bản thân, rèn luyện kỹ năng mềm.

Hưởng các chế độ theo quy định (BH, hiếu, hỉ, ốm đau, ...).

Cách Thức Ứng Tuyển

