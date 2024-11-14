Tuyển Digital Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

- Chịu trách nhiệm lập kế hoạch Digital Marketing nhằm đạt các mục tiêu kinh doanh và quảng bá hình ảnh thương hiệu.

- Xây dựng insigh khách hàng mục tiêu cho từng sản phẩm.

- Trực tiếp triển khai và quản lý tối ưu hóa các kênh quảng cáo trực tuyến (Google/ Facebook/Tiktok/ Zalo....) theo kế hoạch của công ty.

- Theo dõi, phân tích, đánh giá các số liệu, hiệu chỉnh để tối ưu chi phí, các chỉ số và tỷ lệ chuyển đổi của các chiến dịch quảng cáo đảm bảo kết quả theo đúng lộ trình và mục tiêu đề ra.

- Lập báo cáo đánh giá kết quả, hiệu quả chạy quảng cáo theo tuần, tháng.

- Chịu trách nhiệm về PL của Sales Online, tổng hợp số liệu và lập báo cáo.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có tối thiểu 2 năm ở vị trí tương đương. Ưu tiên đã từng chạy Dược, Mỹ Phẩm, TPCN,…

- Ưu tiên đã từng chạy với ngân sách lớn (Từ 200 triệu/tháng trở lên)

- Am hiểu về hành vi khách hàng, đặc biệt trong lĩnh vực sức khỏe.

- Sáng tạo và chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng từ 15.000.000đ - 20.000.000đ + thưởng hiệu quả (Sẵn sàng deal tiếp)

Được hỗ trợ tiền ăn trưa 20.000đ/ suất ăn tại bếp ăn công ty

- Được làm việc trong môi trường tôn trọng cá nhân và nhiệt huyết cao với công việc, luôn đánh giá cao và tạo điều kiện cho tinh thần dám nghĩ dám làm, chí tiến thủ & tham vọng của từng cá nhân trong tổ chức. Sẵn sàng làm hết sức - chơi hết mình, vừa hiệu quả công việc vừa kết nối nhân viên.

- ĐƯỢC SỬ DỤNG sản phẩm miễn phí tại Công ty và ĐƯỢC TẶNG sản phẩm mang về hàng tháng.

- Môi trường làm việc cực kỳ chuyên nghiệp, cởi mở, phát huy tính sáng tạo tối đa

- Được làm việc với các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kinh doanh

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định

- Chính sách thưởng đa dạng: Thưởng hiệu quả công việc, quý, năm, lương tháng 13...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SAPHIA CARE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin