Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Tư Vấn Dự Án SEAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc:

• Quản lý hợp đồng lao động: theo dõi thời hạn, đánh giá tái ký HĐLĐ hoặc thông báo kết thúc HĐLĐ

• Quản lý, kiểm soát, cập nhật hồ sơ nhân viên viên mới, các thông tin thay đổi, bổ sung và lưu trữ hồ sơ bản cứng

• Thực hiện nghiệp vụ BHXH-BHYT-BHTN và các chế độ phúc lợi (ốm đau, thai sản, …) theo quy định của doanh nghiệp phù hợp với luật pháp

• Thực hiện chấm công, OT, theo dõi nghỉ phép hàng tháng cho nhân viên để làm cơ sở tính lương

• Thực hiện kiểm tra việc tuân thủ nội quy, quy định của công ty và lập báo cáo vi phạm

• Thực hiện giải quyết chế độ nghỉ việc, xử lý kỷ luật lao động phù hợp với quy định của công ty và quy định của pháp luật

• Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc về các thủ tục, chính sách cho nhân viên trong phạm vi cho phép và/hoặc xin ý kiến của Trưởng phòng

• Thực hiện công tác liên quan đến chế độ phúc lợi: tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe…

• Thực hiện tiếp nhận và đào tạo hội nhập đối với nhân sự mới nhận việc

• Tìm hiểu các chương trình đào tạo phù hợp cho nhân viên để nâng cao kiến thức chuyên môn và phát triển các kỹ năng cần thiết

• Lắng nghe, cởi mở, thấu hiểu mong muốn và nhu cầu của nhân viên để giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng