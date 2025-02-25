Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công Ty TNHH Tư Vấn Dự Án SEAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Tư Vấn Dự Án SEAS
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/02/2025
Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Dự Án SEAS

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 8/19A Nguyen Thien Thuat, Ward 24, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:
• Quản lý hợp đồng lao động: theo dõi thời hạn, đánh giá tái ký HĐLĐ hoặc thông báo kết thúc HĐLĐ
• Quản lý, kiểm soát, cập nhật hồ sơ nhân viên viên mới, các thông tin thay đổi, bổ sung và lưu trữ hồ sơ bản cứng
• Thực hiện nghiệp vụ BHXH-BHYT-BHTN và các chế độ phúc lợi (ốm đau, thai sản, …) theo quy định của doanh nghiệp phù hợp với luật pháp
• Thực hiện chấm công, OT, theo dõi nghỉ phép hàng tháng cho nhân viên để làm cơ sở tính lương
• Thực hiện kiểm tra việc tuân thủ nội quy, quy định của công ty và lập báo cáo vi phạm
• Thực hiện giải quyết chế độ nghỉ việc, xử lý kỷ luật lao động phù hợp với quy định của công ty và quy định của pháp luật
• Hướng dẫn, giải đáp thắc mắc về các thủ tục, chính sách cho nhân viên trong phạm vi cho phép và/hoặc xin ý kiến của Trưởng phòng
• Thực hiện công tác liên quan đến chế độ phúc lợi: tổ chức khám sức khỏe định kỳ hàng năm, bảo hiểm tai nạn, bảo hiểm chăm sóc sức khỏe…
• Thực hiện tiếp nhận và đào tạo hội nhập đối với nhân sự mới nhận việc
• Tìm hiểu các chương trình đào tạo phù hợp cho nhân viên để nâng cao kiến thức chuyên môn và phát triển các kỹ năng cần thiết
• Lắng nghe, cởi mở, thấu hiểu mong muốn và nhu cầu của nhân viên để giải quyết vấn đề một cách thỏa đáng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Dự Án SEAS Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Dự Án SEAS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 4/7 đường 41, phường An Khánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh

