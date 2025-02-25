Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu



Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/03/2025
Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Chuyên viên tuyển dụng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên tuyển dụng Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Chuyên viên tuyển dụng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Xác định nhu cầu tuyển dụng, lập kế hoạch & thông qua cấp trên để thực hiện độc lập toàn bộ quy trình tuyển dụng cho các vị trí
- Sàng lọc hồ sơ, liên hệ với các ứng viên, tổ chức phỏng vấn tuyển chọn, kiểm tra, đánh giá năng lực của các ứng viên, thông báo kết quả phỏng vấn cho ứng viên
- Tham gia tiếp nhận nhân sự mới, đào tạo hội nhập và chuyển giao nhân sự cho các bộ phận/phòng ban liên quan, duy trì và phát triển chất lượng trải nghiệm ứng viên.
- Duy trì và cải tiến quy trình tuyển dụng, xây dựng & quản lý bộ câu hỏi tuyển dụng cho từng vị trí.
- Đóng vai trò tư vấn cho trưởng bộ phận (cấp quản lý trực tiếp) các vấn đề liên quan có thể ảnh hưởng đến quy trình tuyển dụng.
- Phát triển, quản lý các kênh tuyển dụng để nâng cao hiệu quả công việc, kịp thời đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh của Công ty.
- Chịu trách nhiệm cập nhật thông tin và quản lý hồ sơ dữ liệu thông tin ứng viên qua phần mềm Công ty.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có từ 2-3 năm kinh nghiệm làm tuyển dụng nội bộ hoặc headhunter.
- Có mạng lưới ứng viên/ nhà cung cấp tuyển dụng chất lượng là một lợi thế lớn
- Ưu tiên có Tiếng Trung tốt cả 4 kỹ năng (từ HSK4 trở lên)
- Ưu tiên nhân sự có tính cách hướng ngoại, nhiệt tình, sôi nổi độ tuổi từ 24 đến 30 tuổi
- Tốt nghiệp Đại học/ Cao đẳng chuyên ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, tâm lý con người...
- Kỹ năng đặt câu hỏi tốt, phù hợp để hiểu nhu cầu nhân sự liên quan trong nội bộ tổ chức cũng như bên ngoài để hài hòa các nhu cầu đó.
- Làm việc chủ động, tư duy tích cực, theo hướng dữ liệu, tập trung kết quả
- Tư duy cởi mở, sẵn sàng học hỏi và thay đổi cách nghĩ cách làm để đạt hiệu quả cao hơn, linh hoạt và thích ứng mới những thử thách mới.

Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa Thì Được Hưởng Những Gì

Tại Tân Khoa, các ứng viên sẽ được làm việc trong môi trường năng động, trẻ trung và chuyên nghiệp, với các đãi ngộ hấp dẫn sau:
1. Chế độ về lương thưởng, thu nhập
● Mức lương 15-20tr tùy theo năng lực, kinh nghiệm;
● Đánh giá kết quả định kỳ 1 năm để xét tăng lương;
● Hỗ trợ tiền điện thoại và ăn trưa, nghỉ mát hàng năm; các khoản thưởng vào các dịp lễ lớn (sinh nhật, 8/3, 2/9, Tết Dương, Tết Âm).
2. Chương trình chăm sóc sức khỏe
● Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác;
● Tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn;
● Phụ nữ có thai làm việc 7 tiếng/ngày, hỗ trợ tiền nuôi con nhỏ 500k/tháng.
3. Đào tạo, phát triển
● Đào tạo kỹ năng mềm, đào tạo chuyên môn, giao lưu học hỏi giữa các phòng.
● Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
4. Hoạt động tập thể hấp dẫn, phong phú
● Tổ chức chương trình sinh nhật tháng.
● Chương trình teambuilding, văn hóa, du lịch nghỉ mát hấp dẫn và đa dạng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH kỹ thuật công trình Tân Khoa



Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 1908, Tòa nhà Charmvit Tower, Số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

