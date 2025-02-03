Tuyển Cloud Engineer CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUANG HUY AC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Mới tốt nghiệp

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 05 Đống Đa, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Cloud Engineer Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tiếp nhận thông tin từ khách hàng bao gồm bản vẽ kiến trúc và phác thảo thiết kế kết cấu (structural mark-ups), thiết lập mô hình 3D kết cấu bằng Revit (3D Revit structural modelling).

• Triển khai bản vẽ kết cấu từ model Revit / triển khai bản vẽ kết cấu sàn bê tông dự ứng lực bằng AutoCad theo yêu cầu của các kỹ sư thiết kế nội bộ công ty cũng như của các kỹ sư đối tác, bảo chất lượng bản vẽ theo tiêu chuẩn Úc.

• Đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học / Cao đẳng hệ chính quy, ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp tại các Trường Đại học

• THÀNH THẠO các phần mềm Autodesk Revit, AutoCAD, Microsoft Office.

• THÀNH THẠO

• Ưu tiên ứng viên có tinh thần và trách nhiệm với công việc, ham học hỏi.

• Trình độ tiếng Anh trung cấp, có thể đọc hiểu bản vẽ bằng tiếng anh, có thể giao tiếp với khách hàng bằng email, work chat. Có khả năng giao tiếp tiếng Anh trực tiếp với khách hàng thông qua các cuộc họp online là một lợi thế nhưng không bắt buộc.

Địa điểm làm việc: VP Hồ Chí Minh

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUANG HUY AC Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUANG HUY AC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin