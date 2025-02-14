Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN LEADSGEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN LEADSGEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN LEADSGEN
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 01/04/2025
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN LEADSGEN

Content Creator

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN LEADSGEN

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4 Tòa Nhà Rainbow KĐT mới Văn Quán, Phường Văn Quán, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Lên ý tưởng và sản xuất các dạng nội dung truyền thông (Facebook, Instagram, Youtube, TikTok, Blog...)
Sản xuất nội dung quảng cáo theo yêu cầu
Tham gia xây dựng big idea, key visual, viết slogan, tagline, đưa ra các định hướng chiến lược cho các chiến dịch Marketing
Phối hợp với team Media, đối tác sản xuất để sản xuất hình ảnh, video, POSM...
Hỗ trợ quá trình tổ chức sự kiện, tổ chức sản xuất...
Nghiên cứu insight khách hàng để tối ưu hóa chất lượng nội dung và xây dựng nội dung cho từng chiến dịch cụ thể
Quản lý dữ liệu, hình ảnh, thiết kế, source của nhãn hàng phụ trách
Tham gia đánh giá và đo lường hiệu quả các chiến dịch truyền thông & đề xuất cải thiện hiệu quả
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cử nhân ngành Truyền thông/ Báo chí/ Marketing hoặc các lĩnh vực liên quan
Có 1 - 2 năm kinh nghiệm làm việc dưới vai trò Copywriter/ Content creator hoặc các vị trí tương đương; có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Thương mại điện tử là lợi thế
Khả năng viết content đa dạng, diễn đạt logic, chỉn chu trong từng câu từ, mỗi từ ngữ sử dụng đều có mục đích và ý nghĩa
Có kinh nghiệm viết kịch bản/ sản xuất video
Tính cách cẩn thận, chuyên tâm trong công việc nhằm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng và độ chính xác cao của tất cả các tài liệu truyền thông Marketing
Khả năng nói & viết tốt cả Tiếng Việt lẫn Tiếng Anh
Có duy làm việc độc lập, tính chủ động cao trong công việc
Chịu được áp lực công việc cao và kỹ năng quản lý thời gian tốt

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN LEADSGEN Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng cuối năm: Thưởng theo hoạt động kinh doanh công ty
Đánh giá tăng lương 02 lần/ năm
Khám sức khỏe định kỳ 2 năm/ lần
Thưởng các dịp lễ Tết: 30/4 – 1/5; 2/9; Tết Dương lịch
Team Building, du lịch trong và ngoài nước 1- 2 lần/ năm và nhiều sự kiện nội bộ trong năm như: YEP, Sinh nhật, Trung Thu, Ngày phụ nữ 20/10, 8/3; Thi đấu Bi-a, Bóng đá, Cầu long,...
Văn phòng làm việc sáng tạo với nhiều tiện ích như: Lò vi sóng, Tủ lạnh, khu Pantry,...
Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành
Làm việc hướng mục tiêu, được chủ động đề xuất các ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả công việc.
Có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và thăng tiến trong công việc.
Được làm việc trong môi trường năng động và chuyên nghiệp.
Tham gia vào các dự án với các đối tác lớn ở nước ngoài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN LEADSGEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN LEADSGEN

CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN LEADSGEN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà Rainbow, khu đô thị mới Văn Quán, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-content-creator-thu-nhap-10-12-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job297540
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 294 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Trung Thực Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Content Creator ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sugar Town
Tuyển Content Creator Công Ty TNHH Sugar Town làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu
Công Ty TNHH Sugar Town
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOKSA
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH MOKSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH MOKSA
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Tuyển Content Creator Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu
Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty BKG Tân Mỹ
Tuyển Content Creator Công ty BKG Tân Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty BKG Tân Mỹ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH MÌ MÁ HẢI VIỆT NAM
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HYPERION
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY TNHH HYPERION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH HYPERION
Hạn nộp: 20/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Tuyển Video Editor CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ ĐỊA ỐC AN VIỆT HOMES
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM HỔ CÁP
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PVA PRO
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty cổ phần đầu tư và phát triển thương mại quốc tế Orgen
Hạn nộp: 19/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 4 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Đầu tư phát triển đô thị Đắk Lắk
Hạn nộp: 18/09/2025
Đà Nẵng Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dirty Coins
Tuyển Designer Công ty TNHH Dirty Coins làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty TNHH Dirty Coins
Hạn nộp: 31/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 46 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Tuyển Chuyên viên đào tạo Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Trường Cao đẳng Kỹ thuật - công nghệ Bách Khoa
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh
Tuyển Nhân viên thủ kho Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công ty Cổ phần đầu tư liên doanh Việt Anh
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 06/07/2026
Hà Nội Còn 294 ngày để ứng tuyển 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Trung Thực Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
Công ty Cổ phần Trung Thực Land
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Tuyển Content Creator ShopDunk - Công ty CP HESMAN làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
ShopDunk - Công ty CP HESMAN
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP PAL ACADEMY
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM BELL VIỆT NAM
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Sugar Town
Tuyển Content Creator Công Ty TNHH Sugar Town làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 13 - 17 Triệu
Công Ty TNHH Sugar Town
Hạn nộp: 18/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 3 ngày để ứng tuyển 13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH MOKSA
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH MOKSA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 11 - 14 Triệu
CÔNG TY TNHH MOKSA
Hạn nộp: 06/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 21 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Tuyển Content Creator Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 6 Triệu
Công ty TNHH Mathpresso Việt Nam
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 3 - 6 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU BKG HOME
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty BKG Tân Mỹ
Tuyển Content Creator Công ty BKG Tân Mỹ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty BKG Tân Mỹ
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Content Creator Chenglovehair làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 10 Triệu Chenglovehair
7 - 10 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM BEFACO làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN DƯỢC PHẨM BEFACO
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GTV VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GTV VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ZENOVATION làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG ZENOVATION
8 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN SYSTEMATIC FUNCTIONS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN SYSTEMATIC FUNCTIONS
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator Salonzo Group làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu Salonzo Group
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Content Creator HỘ KINH DOANH THẾ GIỚI MÁY CHIẾU làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu HỘ KINH DOANH THẾ GIỚI MÁY CHIẾU
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu CÔNG TY TNHH TRƯỜNG DOANH NHÂN HBR
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN BEAT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN BEAT VIỆT NAM
8 - 8.5 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ DU HỌC ATP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ DU HỌC ATP
8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TÒA NHÀ GENZHOME làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TÒA NHÀ GENZHOME
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HWIN
3 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH TSAM MODE làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TSAM MODE
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu Công ty cổ phần The Famidoc Việt Nam
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO THỂ THAO HỌC ĐƯỜNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO THỂ THAO HỌC ĐƯỜNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH GIP THÁI NGUYÊN làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu CÔNG TY TNHH GIP THÁI NGUYÊN
13 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ APEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ APEC
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TOWER HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM TOWER HÀ NỘI
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phẩn MaxGroup làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu Công ty Cổ phẩn MaxGroup
7 - 9 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN THỊNH VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT AN THỊNH VIỆT
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Thành Vinh Holdings làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 10 - 18 Triệu Thành Vinh Holdings
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM J-CVI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM J-CVI
12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH DR SUMMER làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH DR SUMMER
9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ APEC làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ APEC
8 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH INTERSPACE VIỆT NAM
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu CÔNG TY TNHH HALOVN - CHI NHÁNH HÀ NỘI
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty Cổ phần Đào tạo trực tuyến Unica
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Quốc Tế FUJI LUXURY GROUP
11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ APEC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ APEC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Content Creator Công ty cổ phần học viện Nutrime làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu Công ty cổ phần học viện Nutrime
8 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm