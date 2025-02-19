Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN BEAT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: La Space Building - SH01, Rue de Charme, 214 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Content Creator

Mục tiêu công việc:

Tăng cường sự hiện diện và nhận diện thương hiệu: Giúp thương hiệu "Chuyện của Hà Nội" xây dựng và tăng cường hình ảnh tích cực, nâng cao nhận thức và hứng thú của công chúng với các nội dung tin tức/giải trí/truyền cảm hứng tại Hà Nội.

"Chuyện của Hà Nội"

Phát triển và duy trì cộng đồng: Xây dựng một cộng đồng trung thành và đam mê với nội dung về văn hóa, đời sống, giải trí, gìn giữ và lan tỏa các giá trị tích cực tới cộng đồng

Mô tả công việc

Quản lý nội dung: Chịu trách nhiệm về việc quản lý, phát triển và duy trì các hoạt động liên quan đến nội dung liên quan trên kênh short video tin tức Chuyện của Hà Nội.

Lập kế hoạch nội dung: Đề xuất và triển khai kế hoạch nội dung chi tiết, bao gồm lịch đăng bài, các ý tưởng và các hoạt động tương tác để thu hút và duy trì sự quan tâm của cộng đồng.

Sản xuất và biên tập nội dung: Tham gia vào sản xuất video ngắn mang tính thông tin và kể chuyện cho nền tảng Tiktok và. Đảm bảo nội dung đúng với định hướng thông tin, gần gũi và truyền cảm hứng và tạo ấn tượng cho người xem. Xuất hiện trong các sản phẩm short video như biên tập viên.

Hỗ trợ team lên ý tưởng nội dung: Biên tập, viết kịch bản, đề xuất hình ảnh và cách thể hiện video.

Phân tích và báo cáo: Đánh giá hiệu quả của các chiến dịch nội dung và các hoạt động tương tác, thực hiện các báo cáo định kỳ và đề xuất các cải tiến để tối ưu hóa hiệu suất.Có kỹ năng

Quay và dựng video cơ bản: Ghi hình, xử lý hậu kỳ (cắt ghép, chỉnh màu, thêm hiệu ứng, chữ, nhạc nền...).

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi: 20-30 , là người trẻ có đam mê với sáng tạo nội dung video.

Có khả năng kể chuyện tốt: Tư duy làm nội dung rõ ràng, có chiều sâu và kết nối cảm xúc.

Có ngoại hình sáng, tự tin trước máy quay, biểu cảm tốt.

Có cá tính, góc nhìn riêng về các vấn đề xã hội

Am hiểu các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, TikTok và khả năng sử dụng các công cụ quản lý nội dung.

Kỹ năng giao tiếp và tương tác tốt, có khả năng làm việc độc lập và trong nhóm.

Nắm bắt xu hướng và tạo ra nội dung văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ được tinh thần riêng của Hà Nội.

Hiểu biết và quan tâm đến các câu chuyện đời sống, văn hóa, xã hội.

Ưu tiên những bạn đã có sản phẩm cá nhân hoặc kinh nghiệm thực tập trong mảng video content.

Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản (Canva, Photoshop) hoặc phần mềm chỉnh sửa video (CapCut, Premiere, v.v.).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BEAT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập = Lương cứng + thưởng theo hiệu suất nội dung + các khoản hỗ trợ khác. (lương cứng từ 8.000.000 - 10.000.000VNĐ)

Phát triển chuyên môn: Được đào tạo về biên tập nội dung số và kỹ năng sản xuất media, Policy, công cụ AI,...

Môi trường làm việc: Trẻ trung, sáng tạo, có cơ hội hợp tác với đội ngũ giàu kinh nghiệm.

Phúc lợi:

Career Path minh bạch, nhiều cơ hội thăng tiến, phát triển kỹ năng chuyên sâu và thăng tiến trong công việc, nằm trong top công ty truyền thông hàng đầu

Đóng đầy đủ : BHXH, BHTN, BHYT,... theo quy định của nhà nước.

Quyền lợi theo luật Lao động, và các chế độ phúc lợi riêng tại BEAT: gói bảo hiểm sức khỏe riêng từ cấp Leader trở lên, khám sức khỏe, team building, du lịch hàng năm, sinh nhật, hiếu hỉ, Thứ 6 vui vẻ, các sự kiện nội bộ theo từng giai đoạn trong năm...

Công ty trang bị các phương tiện làm việc chính: laptop/PC, công cụ tác nghiệp, Văn phòng phẩm...

Các chế độ hỗ trợ khác theo chính sách Công ty..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN BEAT VIỆT NAM

