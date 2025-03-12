Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 43 Đường 3 KĐT Vạn Phúc, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm lên kế hoạch & triển khai chạy Ads về sản phẩm trên các nền tảng (Facebook, Google, Zalo Oa hoặc Tiktok).

Thực hiện phân tích từ khóa và chạy quảng cáo (chọn lọc keyword, phân loại, bid giá, tỷ lệ chuyển đổi,...) nhằm tối ưu hóa về chi phí và hiệu quả chương trình chạy quảng cáo (theo KPI);

Có tư duy phân tích người dùng;

Theo dõi và tối ưu chiến dịch;

Tối ưu ngân sách cho từng chiến dịch;

Phối hợp với các Phòng Ban liên quan để đạt được mục tiêu chung;

Báo cáo và phân tích kết quả hoạt động định kỳ theo quy định

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học liên quan đến các chuyên ngành Marketing, truyền thông hoặc những ngành nghề liên quan

Có kinh nghiệm về ADS trên 1 năm.

Hiểu biết và có kinh nghiệm sử dụng các công cụ số;.

Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Photoshop, Illustrator, v.v. là một lợi thế.

Có kinh nghiệm mảng TPCN là một lợi thế

Biết sử dụng công cụ AI

Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Chủ động và Cam kết: làm việc đúng thời hạn, tôn trọng deadline

Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, nghỉ mát, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...)

Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty

Được làm việc trong môi trường hòa đồng và thân thiện

Thu nhập: Lương cứng 10.000.000 đến 15.000.000 (Thỏa thuận theo năng lực) + hoa hồng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty

