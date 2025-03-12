Tuyển Digital Marketing Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty
- Hồ Chí Minh: 43 Đường 3 KĐT Vạn Phúc, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Chịu trách nhiệm lên kế hoạch & triển khai chạy Ads về sản phẩm trên các nền tảng (Facebook, Google, Zalo Oa hoặc Tiktok).
Thực hiện phân tích từ khóa và chạy quảng cáo (chọn lọc keyword, phân loại, bid giá, tỷ lệ chuyển đổi,...) nhằm tối ưu hóa về chi phí và hiệu quả chương trình chạy quảng cáo (theo KPI);
Có tư duy phân tích người dùng;
Theo dõi và tối ưu chiến dịch;
Tối ưu ngân sách cho từng chiến dịch;
Phối hợp với các Phòng Ban liên quan để đạt được mục tiêu chung;
Báo cáo và phân tích kết quả hoạt động định kỳ theo quy định
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm về ADS trên 1 năm.
Hiểu biết và có kinh nghiệm sử dụng các công cụ số;.
Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Photoshop, Illustrator, v.v. là một lợi thế.
Có kinh nghiệm mảng TPCN là một lợi thế
Biết sử dụng công cụ AI
Có tinh thần trách nhiệm, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Chủ động và Cam kết: làm việc đúng thời hạn, tôn trọng deadline
Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty
Được làm việc trong môi trường hòa đồng và thân thiện
Thu nhập: Lương cứng 10.000.000 đến 15.000.000 (Thỏa thuận theo năng lực) + hoa hồng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xuất Nhập Khẩu Healthy And Beauty
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
