Tuyển Digital Marketing G U C H I Design làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 106 Louis VIII - Khu đô thị Louis City Hoàng Mai, P.Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, HN, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Lên kế hoạch nội dung theo tuần, tháng, quý dựa theo chiến lược marketing của Công ty

Xây dựng, sáng tạo & biên tập nội dung cho các kênh truyền thông của công ty như: Facebook, Zalo, Tiktok, IG.....

Thiết kế hình ảnh, video & quản trị các kênh social media

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành MKT, PR, Truyền thông, Thương mại điện tử hoặc các chuyên ngành có liên quan

Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (ưu tiên lĩnh vực thời trang)

Có khả năng sáng tạo, gu thẩm mỹ & tư duy bố cục tốt

Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Photoshop, Illustrator, v.v. là một lợi thế

Tại G U C H I Design Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:8-10tr (Full time). Trường hợp làm 0.5 ngày (Part time): 4-5tr

Thử việc 01 tháng (đối với ứng viên nhiều kinh nghiệm hoặc đã có kinh nghiệm về thời trang)

BHXH, thưởng lễ tết, chế độ phúc lợi đầy đủ

Môi trường làm việc: trẻ, năng động. Đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng

