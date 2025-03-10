Tuyển Digital Marketing G U C H I Design làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Digital Marketing Tại G U C H I Design
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 106 Louis VIII
- Khu đô thị Louis City Hoàng Mai, P.Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, HN, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Digital Marketing Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Lên kế hoạch nội dung theo tuần, tháng, quý dựa theo chiến lược marketing của Công ty
Xây dựng, sáng tạo & biên tập nội dung cho các kênh truyền thông của công ty như: Facebook, Zalo, Tiktok, IG.....
Thiết kế hình ảnh, video & quản trị các kênh social media
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành MKT, PR, Truyền thông, Thương mại điện tử hoặc các chuyên ngành có liên quan
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (ưu tiên lĩnh vực thời trang)
Có khả năng sáng tạo, gu thẩm mỹ & tư duy bố cục tốt
Biết sử dụng các công cụ thiết kế cơ bản như Photoshop, Illustrator, v.v. là một lợi thế
Tại G U C H I Design Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập:8-10tr (Full time). Trường hợp làm 0.5 ngày (Part time): 4-5tr
Thử việc 01 tháng (đối với ứng viên nhiều kinh nghiệm hoặc đã có kinh nghiệm về thời trang)
BHXH, thưởng lễ tết, chế độ phúc lợi đầy đủ
Môi trường làm việc: trẻ, năng động. Đồng nghiệp thân thiện, hòa đồng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại G U C H I Design
