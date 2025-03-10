Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH VĂN HOÁ PALETTE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - số 10 Huỳnh Thúc Kháng,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Kế toán nội bộ chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm soát và quản lý các hoạt động tài chính trong nội bộ công ty, đảm bảo các khoản thu, chi, công nợ, tiền lương và các chi phí vận hành được kiểm soát chính xác và hiệu quả.

Công việc cụ thể:

Quản lý tiền lương:

Tính lương, thưởng, phụ cấp, bảo hiểm cho nhân viên hàng tháng.

Thực hiện các thủ tục thanh toán lương đúng hạn.

Theo dõi và cập nhật thông tin về chế độ phúc lợi, bảo hiểm cho nhân viên.

Quản lý công nợ:

Theo dõi công nợ phải thu, phải trả của công ty.

Đối chiếu, kiểm tra công nợ với khách hàng, nhà cung cấp.

Nhắc nhở, thu hồi công nợ đúng hạn.

Quản lý thu chi, dòng tiền:

Ghi chép và kiểm soát các khoản thu, chi hàng ngày.

Lập báo cáo thu chi nội bộ hàng tuần, hàng tháng.

Đề xuất phương án tối ưu hóa chi phí.

Kiểm soát hóa đơn, chứng từ:

Thu thập, kiểm tra, lưu trữ hóa đơn, chứng từ kế toán.

Hỗ trợ làm việc với các cơ quan thuế, kiểm toán khi cần.

Hỗ trợ công tác kế toán thuế (nếu có yêu cầu):

Hỗ trợ kế toán thuế trong việc kê khai, nộp thuế GTGT, TNCN, TNDN.

Theo dõi các chính sách thuế mới để cập nhật cho công ty.

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm làm kế toán nội bộ hoặc kế toán tổng hợp.

Thành thạo phần mềm kế toán (MISA, Fast...) và Excel.

Cẩn thận, trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và theo nhóm tốt.

Ưu tiên ứng tuyển sớm

Tại CÔNG TY TNHH VĂN HOÁ PALETTE Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Lương cứng thoả thuận theo năng lực từ 10 triệu VND.

Chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội phát triển sự nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VĂN HOÁ PALETTE

