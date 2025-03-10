Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA SÁCH CON MÈO NHỎ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 2581/53/1/19 Huỳnh Tấn Phát, Xã Phú Xuân,Hồ Chí Minh

Kế toán nội bộ

Quản lý các tài khoản liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm các khoản thu, chi, tài sản và nợ phải trả

• Kiểm soát các chứng từ, hoá đơn, đảm bảo tính hợp lệ và chính xác

• Thực hiện xử lý các giao dịch tài chính của doanh nghiệp, bao gồm việc lập hóa đơn, phiếu chi, phiếu thu,...

• Soạn các loại hợp đồng và lưu trữ

• Lập báo cáo và đối chiếu thu chi theo ngày, tuần, tháng

• Xuất hoá đơn giá trị gia tăng

• Kiểm kê kho hàng tháng

• Hỗ trợ kế toán trưởng trong các nghiệp vụ về kế toán thuế và báo cáo tài chính

• Báo cáo doanh thu chi tiết theo ngày tháng, mặt hàng, sản phẩm

• Tính lương và thưởng cho nhân viên

• Thực hiện các nghiệp vụ về lương, BHXH

Yêu Cầu Công Việc

• Kinh nghiệm làm việc: 1 năm

• Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm, biết sắp xếp công việc hợp lý

• Bảo mật kinh doanh

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA SÁCH CON MÈO NHỎ Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi

Lương thỏa thuận (trao đổi khi phỏng vấn)

Hưởng đầy đủ các chính sách quy định cho người lao động của nhà nước

Môi trường trẻ chung, năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA SÁCH CON MÈO NHỎ

