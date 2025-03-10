Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH ALPHA PAY NETWORKS SOLUTION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH ALPHA PAY NETWORKS SOLUTION
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Lầu 1, số 618 Đường 3/2, Phường 14,Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Theo dõi chi phí, quản lý các hợp đồng.
- Lên kế hoạch thu chi theo đúng quy trình của công ty.
- Xuất hóa đơn trên phần mềm điện tử.
- Tính lương theo bảng chấm công.
- Theo dõi các khoản tạm ứng, thanh toán, đối chiếu các công nợ cần thiết.
- Thu thập, xử lý, sắp xếp, lưu trữ hóa đơn, chứng từ kế toán.
- Làm việc với cơ quan bảo hiểm, cơ quan thuế, ngân hàng.
- Thực hiện các công việc hành chính nhân sự và các công việc khác theo yêu cầu của
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nam/ nữ, từ 25 tuổi trở lên
- Tốt nghiệp từ cao đẳng trở lên, chuyên ngành Tài chính, kế toán, kiểm toán
- Có từ 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương
Tại CÔNG TY TNHH ALPHA PAY NETWORKS SOLUTION Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương từ 10 - 12 triệu (thỏa thuận theo năng lực)
- Lương thưởng, Thưởng tháng 13, thưởng sinh nhật,...
- Môi trường làm việc năng động , trẻ trung, hòa đồng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ALPHA PAY NETWORKS SOLUTION
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
