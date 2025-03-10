Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ CT.CONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ CT.CONS
- Hồ Chí Minh:
- Số 583/15B Tân Kỳ Tân Quý, P Tân Quý, Q Tân Phú, TP HCM, Quận Tân Phú
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
+ Xử lý các chứng từ, hồ sơ, Xuất hóa đơn VAT, theo dõi hoá đơn đầu vào, tổng hợp thông tin Hóa đơn, sao kê ngân hàng
+ Chuẩn bị các hợp đồng, hồ sơ quyết toán với CĐT
+ Theo dõi tình hình công nợ, đôn đốc các đơn vị đến hạn thanh toán
+ Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của chứng từ hoá đơn thanh toán cho Nhà cung cấp, đội thợ.
+ Thực hiện thủ tục liên quan đến BHXH cho nhân viên
+ Quản lý hồ sơ nhân sự, chấm công, cập nhật danh sách nhân sự. Tính lương hàng tháng.
+ Làm việc theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Word)
+ Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực
+ Ưu tiên ứng viên có thể đi làm ngay.
Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ CT.CONS Thì Được Hưởng Những Gì
+ Được hưởng các chế độ theo quy chế của công Ty
+ Được đánh giá tăng lương cùng các quyền lợi khác theo chính sách công ty
+ Thời gian làm việc: 8:00 – 17:30 (nghỉ trưa: 12:00-13:30) từ thứ 2 đến thứ 6 (Thứ 7 làm việc cách tuần)
+ Địa chỉ làm việc: 583/15B Tân Kỳ Tân Quý, P. Tân Quý, Q.Tân Phú, Tp HCM
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ CT.CONS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
