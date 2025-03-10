Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THANG MÁY DURA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - B15/6A (số mới 356) đường liên ấp 123, ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, Bình Chành, Hồ Chí Minh.( ngay chợ liên ấp 123), Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện công việc kế toán nội bộ theo đúng quy định của pháp luật và quy trình kế toán của công ty.

Phân tích, tổng hợp số liệu kế toán, lập báo cáo tài chính định kỳ (tháng, quý, năm).

Kiểm tra tính chính xác, hợp lệ của chứng từ kế toán trước khi ghi nhận vào hệ thống.

Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty.

Tham gia kiểm kê, đối chiếu số liệu hàng tồn kho.

Hỗ trợ công tác thuế, chuẩn bị hồ sơ quyết toán thuế.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Trung Cấp chuyên ngành Kế toán hoặc các chuyên ngành liên quan.

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí kế toán nội bộ.

Thành thạo phần mềm kế toán (ví dụ: Misa, Fast Accounting, SAP,...).

Nắm vững các quy định, chính sách kế toán hiện hành.

Có kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp thông tin.

Cẩn thận, tỉ mỉ, trung thực và có trách nhiệm trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint).

Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY DURA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, xứng đáng với năng lực.

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN).

Có cơ hội thăng tiến trong công việc.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Được tham gia các hoạt động tập thể, teambuilding của công ty.

Được đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THANG MÁY DURA

