Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN FAMILY SHOPPING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 634 Bis Phạm Văn Chí, Phường 8,Hồ Chí Minh, Quận 8

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Phụ trách công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán : thu chi nội bộ

- Hạch toán, kiểm tra đối chiếu số liệu với kế toán nội bộ và các bộ phận liên quan

- Trao đổi thêm khi phỏng vấn

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ, Tốt nghiệp Cao Đẳng

- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên

- Biết Tiếng trung 4 Kỹ năng là 1 lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN FAMILY SHOPPING Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập hấp dẫn : 10tr – 15tr

- Cơ hội thăng tiến cao

- Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30 (trưa nghỉ 1 tiếng), nghỉ CN hàng tuần

- Hưởng đầy đủ chế độ BH + CÔNG ĐOÀN + PHÚC LỢI : Tăng lương + thâm niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN FAMILY SHOPPING

