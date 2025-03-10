Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN FAMILY SHOPPING làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN FAMILY SHOPPING
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 634 Bis Phạm Văn Chí, Phường 8,Hồ Chí Minh, Quận 8
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
- Phụ trách công việc liên quan đến nghiệp vụ kế toán : thu chi nội bộ
- Hạch toán, kiểm tra đối chiếu số liệu với kế toán nội bộ và các bộ phận liên quan
- Trao đổi thêm khi phỏng vấn
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Nữ, Tốt nghiệp Cao Đẳng
- Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm trở lên
- Biết Tiếng trung 4 Kỹ năng là 1 lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN FAMILY SHOPPING Thì Được Hưởng Những Gì
- Thu nhập hấp dẫn : 10tr – 15tr
- Cơ hội thăng tiến cao
- Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30 (trưa nghỉ 1 tiếng), nghỉ CN hàng tuần
- Hưởng đầy đủ chế độ BH + CÔNG ĐOÀN + PHÚC LỢI : Tăng lương + thâm niên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN FAMILY SHOPPING
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
