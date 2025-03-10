Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÁC THẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Căn 11D - A10, kdt Nam Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Quản lý các tài khoản liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm các khoản thu, chi, tài sản và nợ phải trả

Thực hiện xử lý các giao dịch tài chính của doanh nghiệp, bao gồm việc lập hóa đơn, phiếu chi, phiếu thu,...

Kiểm soát các chứng từ, hoá đơn, đảm bảo tính hợp lệ và chính xác

Đảm nhận việc tính toán, chi trả lương cho nhân viên. Đồng thời lập và quản lý danh sách đội ngũ nhân viên, chính sách đóng bảo hiểm của nhân sự trong doanh nghiệp.

Lập báo cáo theo tuần/ tháng nếu có yêu cầu từ cấp trên

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc kế toán nội bộ hoặc kế toán sàn thương mại điện tử (Tiktok, Lazada, Shopee)

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán

Yêu cầu có tính cẩn thận, chỉn chu, , có trách nhiệm

Biết sử dụng các phần mềm kế toán để xử lý công việc hiệu quả

Có kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng làm việc, chịu được áp lực cao

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÁC THẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-12tr, thỏa thuận

Chính sách lương thưởng theo Công ty

Công việc ổn định lâu dài, đóng BHXH và các chế độ khác theo Luật lao động

Thưởng: lễ, tết, hiệu suất công việc, lương tháng 13,…

Chế độ xét tăng lương hàng năm

Thời gian làm việc: từ thứ 2-sáng thứ 7, từ 8h30-18h, nghỉ trưa 1h30p

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÁC THẾ

