Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÁC THẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÁC THẾ
- Hà Nội:
- Căn 11D
- A10, kdt Nam Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Quản lý các tài khoản liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm các khoản thu, chi, tài sản và nợ phải trả
Thực hiện xử lý các giao dịch tài chính của doanh nghiệp, bao gồm việc lập hóa đơn, phiếu chi, phiếu thu,...
Kiểm soát các chứng từ, hoá đơn, đảm bảo tính hợp lệ và chính xác
Đảm nhận việc tính toán, chi trả lương cho nhân viên. Đồng thời lập và quản lý danh sách đội ngũ nhân viên, chính sách đóng bảo hiểm của nhân sự trong doanh nghiệp.
Lập báo cáo theo tuần/ tháng nếu có yêu cầu từ cấp trên
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán
Yêu cầu có tính cẩn thận, chỉn chu, , có trách nhiệm
Biết sử dụng các phần mềm kế toán để xử lý công việc hiệu quả
Có kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng làm việc, chịu được áp lực cao
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÁC THẾ Thì Được Hưởng Những Gì
Chính sách lương thưởng theo Công ty
Công việc ổn định lâu dài, đóng BHXH và các chế độ khác theo Luật lao động
Thưởng: lễ, tết, hiệu suất công việc, lương tháng 13,…
Chế độ xét tăng lương hàng năm
Thời gian làm việc: từ thứ 2-sáng thứ 7, từ 8h30-18h, nghỉ trưa 1h30p
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÁC THẾ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
