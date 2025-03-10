Tuyển Kế toán nội bộ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÁC THẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÁC THẾ
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÁC THẾ

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÁC THẾ

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Căn 11D

- A10, kdt Nam Trung Yên, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Quản lý các tài khoản liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, bao gồm các khoản thu, chi, tài sản và nợ phải trả
Thực hiện xử lý các giao dịch tài chính của doanh nghiệp, bao gồm việc lập hóa đơn, phiếu chi, phiếu thu,...
Kiểm soát các chứng từ, hoá đơn, đảm bảo tính hợp lệ và chính xác
Đảm nhận việc tính toán, chi trả lương cho nhân viên. Đồng thời lập và quản lý danh sách đội ngũ nhân viên, chính sách đóng bảo hiểm của nhân sự trong doanh nghiệp.
Lập báo cáo theo tuần/ tháng nếu có yêu cầu từ cấp trên
Ph

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc kế toán nội bộ hoặc kế toán sàn thương mại điện tử (Tiktok, Lazada, Shopee)
Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kế toán
Yêu cầu có tính cẩn thận, chỉn chu, , có trách nhiệm
Biết sử dụng các phần mềm kế toán để xử lý công việc hiệu quả
Có kỹ năng quản lý thời gian, kỹ năng làm việc, chịu được áp lực cao

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÁC THẾ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10-12tr, thỏa thuận
Chính sách lương thưởng theo Công ty
Công việc ổn định lâu dài, đóng BHXH và các chế độ khác theo Luật lao động
Thưởng: lễ, tết, hiệu suất công việc, lương tháng 13,…
Chế độ xét tăng lương hàng năm
Thời gian làm việc: từ thứ 2-sáng thứ 7, từ 8h30-18h, nghỉ trưa 1h30p

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÁC THẾ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÁC THẾ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ BÁC THẾ

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

