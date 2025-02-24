Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Lynd Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Kế toán nội bộ Công Ty TNHH Lynd Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Công Ty TNHH Lynd Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 24/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Công Ty TNHH Lynd Việt Nam

Kế toán nội bộ

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán nội bộ Tại Công Ty TNHH Lynd Việt Nam

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 87 Bàu Cát 3, P. 12,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kế toán nội bộ Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Xuất hóa đơn và các chứng từ bán hàng theo yêu cầu
- Kiểm kê rà soát các đơn bán hàng. Theo dõi và lên các đơn bán hàng của từng cửa hàng
- Theo dõi đơn hàng nhập xuất, Hạch toán các phát sinh hàng ngày
- Theo dõi và báo cáo bán hàng cho trưởng phòng
- Đối chiếu và thu hồi công nợ.
- Thực hiện các công việc khác theo chỉ thị cấp trên

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp CĐ trở lên chuyên ngành Kế Toán hoặc tương đương
- Có kinh nghiệm từ 1 - 2 năm, từng làm tại vị trí tương đương
- Hiểu biết các quy định pháp luật về kế toán, thuế.
- Nắm vững nghiệp vụ kế toán.
- Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và phần mềm kế toán (Misa, Kiot)
- Tinh thần trách nhiệm cao, cẩn trọng và chính xác trong các công việc
- Trung thực , gắn bó, ổn định.

Tại Công Ty TNHH Lynd Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lươn﻿g từ 8.000.000 VNĐ - 12.000.000 VNĐ ( Thỏa thuận theo năng lực)
- Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT, BHTN
- Cơ hội phát triển kỹ năng và nâng cao kiến thức chuyên môn
- Đ/c làm việc: 87 Bàu Cát 3, Phường 12, Tân Bình, TP.HCM
- Thời gian làm việc 8h - 17h, thứ 2 - thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Lynd Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Lynd Việt Nam

Công Ty TNHH Lynd Việt Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 14, Tòa nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

